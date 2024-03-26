Бортников: Первичные данные от обвиняемых в теракте подтверждают «украинский след»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают «украинский след», заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Бортников рассказал, что все версии будут прорабатываться следствием, он уверен, что исламисты только своими силами не смогли бы подготовить такой масштабный теракт.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что трагедия в «Крокус Сити Холл» сплотила российское общество.
К вечеру вторника, 26 марта спасатели завершили разбор завалов в подмосковном концертном зале. Суммарно спасатели разобрали и вывезли более 900 кубических метров обрушившихся конструкций.
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«Будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так», — сказал руководитель спецслужбы.
К вечеру вторника, 26 марта спасатели завершили разбор завалов в подмосковном концертном зале. Суммарно спасатели разобрали и вывезли более 900 кубических метров обрушившихся конструкций.
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Мария Федоровцева