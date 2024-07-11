NZZ: Зеленский требует у Байдена отмены запрета на применение оружия против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой снять ограничения на использование западного оружия на территории Российской Федерации. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung.
«Зеленский заявил, что он требует от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России с помощью западного оружия. Он отметил, что страна ожидает этого шага, так как без возможности наносить «глубокие удары» по территории России Киев не сможет эффективно действовать», — поделились в издании.
Ранее Зеленский заявил, что Великобритания разрешила ВСУ атаковать военные объекты в России. В своей публикации в соцсетях Зеленский сообщил о разрешении нового министра Великобритании Кира Стармера использовать ракеты Storm Shadow для ударов по военным объектам в России.
Также сообщалось, что Киев планирует провести конференцию с участием России до выборов в США. Журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс рассказала о намерениях киевских властей организовать конференцию с участием России для поиска путей урегулирования конфликта.
Читайте также:
СВР России получила данные из Киева о поисках США альтернативы Зеленскому
Зеленский обеспокоился ситуацией вокруг здоровья Байдена
Новое оружие для Киева, планы против России и расширение на Восток: итоги саммита НАТО
Мира Полтева