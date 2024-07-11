Украина подписала договор о военной помощи с Румынией

Фото: IStock/Ruma Aktar
Президент Украины Владимир Зеленский подписал оборонное соглашение со своим румынским коллегой Карлом Йоханнисом. Сообщение об этом было опубликовано на сайте главы республики.
Страны подписали договор во время саммита НАТО в Вашингтоне, проходящего с 9 по 11 июля. Согласно его пунктам, Румыния передаст Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot и обеспечит свободный подвоз гуманитарной и военной помощи Украине из других стран через свою территорию. Помимо прочего, Бухарест поможет украинским пилотам в освоении американских самолетов F-16.
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Олег Дикий