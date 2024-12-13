Депутат Журавлев: республиканцы постепенно перекрывают финансовую помощь Киеву

Дональд Трамп (фото: 45office.com)
Республиканская партия США постепенно перекрывает финансовую поддержку Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он также напомнил, что ленд-лиз — это лишь товарный кредит под высокие проценты.
«Происходит именно то, что должно было — республиканцы, придя к власти, постепенно перекрывают все вентили на финансовых потоках, идущих на Украину. Ленд-лиз — это ведь, по сути, обыкновенный товарный кредит, причем за весьма внушительные проценты. Россия, к примеру, за тот, что США давали в Великую Отечественную войну, рассчиталась только в 2006 году», — пояснил Журавлев в беседе с NEWS.ru.Ранее сообщалось, что сын будущего хозяина Белого дома Дональд Трамп-младший не упустил случая жестко поиздеваться над Владимиром Зеленским, когда журнал Time назвал Трампа «человеком года». Time признавал Зеленского «человеком года» в 2022 году. Именно этот факт и обыграл в своей социальной сети сын избранного президента США. В коротком ролике Трамп-младший изобразил, как его отец ногой вышибает Зеленского с обложки журнала Time, а затем, танцуя, занимает его место.
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