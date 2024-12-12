Сын Трампа поиздевался над Зеленским в социальных сетях — видео

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Журнал Time назвал победившего на выборах президента США Дональда Трампа «человеком года». Сын будущего хозяина Белого дома Дональд Трамп-младший не упустил случая жёстко поиздеваться по этому поводу над Владимиром Зеленским.
Дело в том, что нелегитимный украинский президент был назван изданием «человеком года» в 2022 году, напоминает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Именно этот факт и обыграл в своей социальной сети сын избранного президента США. В коротком ролике Трамп-младший изобразил, как его отец ногой вышибает Зеленского с обложки журнала Time, а затем, танцуя, занимает его место.
Ранее Дональд Трамп-младший и Илон Маск уже посмеялись над украинским президентом, развесёлыми смайликами отреагировав на коллаж, опубликованный в социальной сети Х. На верхней картинке изображён эпизод из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», где Трамп показывает Кевину Маккаллистеру дорогу. В нижней части коллажа умельцы подобрали очень похожий кадр встречи Трампа м Зеленского. При этом Зеленскому с помощью фотошопа ещё прикрепили шапку, как у героя фильма.
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Александр Бойцов