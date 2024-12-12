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«Это неприемлемо»: Трамп отказался отвечать на вопрос о беседе с Путиным после выборов

Трамп счёт неприемлемым отвечать на вопрос о беседе с Путиным после победы
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп счёл неприемлемым отвечать на вопрос о том, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах. Об этом он заявил в беседе с журналом Time.
Политик заявил, что не может ответить на этот вопрос, поскольку это неприемлемо.

Ранее в этот день сообщалось, что журнал Time объявил Дональда Трампа человеком года.



Кроме того, в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не получил приглашения на инаугурацию Трампа, которая состоится 25 января. При этом сообщается, что на неё прибудет председатель КНР Си Цзиньпин и другие высокопоставленные чиновники.

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#дональд трамп
#владимир путин
#выборы
#президент
#сша
#россия
Кадыров обсудил с Бортниковым атаку украинской армии на Чечню
12 декабря 2024, 18:04

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Телеграм-канале, что он встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым.
Рамзан Кадыров и Александр Бортников предметно обсудили участие Чеченской Республики в специальной военной операции и обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Александр Васильевич в целом высоко оценил принимаемые меры по обеспечению безопасности в республике. Наша совместная работа позволяет эффективно противостоять террористической угрозе и обеспечивает надежную профилактику иных форм преступлений. Александр Васильевич обещал нам, как и всегда, оказывать всю необходимую помощь и поддержку в решении сложных вопросов», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа с Бортниковым поможет в ощутимой мере улучшить успехи в деле обеспечения государственной и общественной безопасности.

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#рамзан кадыров
#чечня
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«Стерва из элиты»: Финский профессор раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен
Финский профессор раскритиковал решение ЕК об укреплении границ с Россией
12 декабря 2024, 18:03

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Решение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить деньги на укрепление границ стран ЕС с Россией окончательно разрушит экономику всей Восточной Финляндии. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Шести странам Евросоюза, имеющим общие граница с Россией, будет выделено 170 миллионов евро для противодействия угрозам, якобы исходящим от РФ и Белоруссии. В своей социальной сети Х профессор подверг резкой критике это решение европейских политиков, не стесняясь в выражениях.

«Это одна из тех стерв из элиты, которые сейчас всем здесь заправляют. Перевод ее заявления таков: Финляндия будет держать свою 1340-километровую восточную границу закрытой, окончательно убивая экономику Восточной Финляндии», — заявил учёный.

Малинен также задался риторическим вопросом: когда уже европейцы поймут, что им следует избавляться от таких «лидеров»?

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#граница
#учёный
#евро
#финляндия
#рф
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Путин поздравил россиян с Днём конституции
12 декабря 2024, 17:36

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём конституции в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.
Глава государства подчеркнул, что Россия «живёт, работает, постоянно развивается», а работа всех награждённых служит этим целям и помогает менять жизнь к лучшему.

Отмечается, что Путин вручил награды общественным и религиозным деятелям, людям искусства, спортсменам и учёным.

В их числе военкор Евгений Поддубный, который в сентябре этого года был удостоен звания Героя России за проявленные в ходе исполнения служебного долга мужество и героизм. В августе военкор был ранен при атаке украинского беспилотника в Курской области.

Также звания Героя Труда были присвоены Александре Пахмутовой, Геннадию Зюганову и Владимиру Ресину.

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#владимир путин
#россияне
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#сво
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Сын Трампа поиздевался над Зеленским в социальных сетях — видео
Сын Трампа поиздевался над Зеленским в социальных сетях
12 декабря 2024, 16:30

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Журнал Time назвал победившего на выборах президента США Дональда Трампа «человеком года». Сын будущего хозяина Белого дома Дональд Трамп-младший не упустил случая жёстко поиздеваться по этому поводу над Владимиром Зеленским.
Дело в том, что нелегитимный украинский президент был назван изданием «человеком года» в 2022 году, напоминает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Именно этот факт и обыграл в своей социальной сети сын избранного президента США. В коротком ролике Трамп-младший изобразил, как его отец ногой вышибает Зеленского с обложки журнала Time, а затем, танцуя, занимает его место.

Ранее Дональд Трамп-младший и Илон Маск уже посмеялись над украинским президентом, развесёлыми смайликами отреагировав на коллаж, опубликованный в социальной сети Х. На верхней картинке изображён эпизод из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», где Трамп показывает Кевину Маккаллистеру дорогу. В нижней части коллажа умельцы подобрали очень похожий кадр встречи Трампа м Зеленского. При этом Зеленскому с помощью фотошопа ещё прикрепили шапку, как у героя фильма.






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#сша
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#дональд трамп
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Евросоюз может создать коалицию для отправки войск на Украину
Reuters: ЕС может организовать коалицию из 5-8 стран для отправки войск на Украину
12 декабря 2024, 16:30

Фото: iStock/rarrarorro

В Евросоюзе не добились консенсуса по отправке иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что будет собрала коалиция из 5-8 европейских государств, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Украиной, и намерены действовать решительно.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили развертывание миротворческих сил на Украине после окончания конфликта. По итогам встречи польский политик заявил, что страна не отправит свои войска на Украину даже после завершения боевых действий.

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#украина
#евросоюз
#военные
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#ес
#нато
#сво
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Журнал Time объявил Трампа человеком года
12 декабря 2024, 15:56

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Журнал Time объявил избранного президента США Дональда Трампа «человеком года». Соответствующий ежегодный рейтинг издание опубликовало в четверг.
Отмечается, что в этом году Трамп обошёл вице-президента США Камалу Харрис, бизнесмена Илона Маска, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга в рейтинге «Человек года».

Кандидатами на это звание были президент Мексики Клаудия Шейнбаум, жена британского принца Кейт Миддлтон, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, американский комик Джо Роган и Юлия Навальная**.

Ранее в этот день агентство Bloomberg писало, что победа Трампа на президентских выборах в США может сделать 2025 год переломным для конфликтов на Украине и в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*деятельность корпорации признана экстремистской и запрещена в России
**признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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#победа
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Туск объявил, что польские войска не войдут на Украину
Туск заявил, что войска Польши не войдут на Украину даже после прекращения огня
12 декабря 2024, 15:42

Фото: iStock/CatEyePerspective

Войска ВС Польши не войдут на Украину даже после прекращения огня. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Говоря об инициативе Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине, Туск подчеркнул, что Польша пока не планирует конкретных действий в этом направлении.

Премьер добавил, что польские власти будут работать над решениями, которые в первую очередь защитят Европу и Украину от возобновления конфликта в случае достижения прекращения боевых действий.

Напомним, что в последнее время западные политики возобновили дискуссии об отправке своих военных на Украину.

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#польша
#франция
#украина
#военные
#эммануэль макрон
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Стало известно о планах переходного правительства Сирии
AFP: в Сирии приостановят действие конституции и работу парламента
12 декабря 2024, 15:27

Фото: iStock/mrjo2405

Переходное правительство Сирии собирается на три месяца приостановить действие конституции и работу парламента. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на «нового пресс-секретаря правительства» Убейду Арнаута.
Отмечается, что новое правительство сформирует комитет по судебным делам и правам человека, который займётся изучением нынешней конституции и внесением в неё правок.

Напомним, что 8 декабря представители сирийской вооружённой оппозиции захватили телевидение в Дамаске и объявили в эфире, что взяли контроль над государствам. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с несколькими участниками конфликта объявил об уходе со своего поста, после чего покинул страну, дав указание мирно передать власть.

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#сирия
#правительство
#конституция
#конфликт
#парламент
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НАТО опасается обвинений России в участии в конфликте на Украине
12 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Юристы НАТО выражают опасения, что Россия может инкриминировать западным государствам осуществление вооружённой агрессии против РФ в связи с нанесением ударов дальнобойным оружием вглубь страны. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Отмечается, что в штаб-квартире НАТО обеспокоены заявлениями от российской стороны о непосредственном участии США, Франции и Великобритании в конфликте на Украине из-за нанесения ударов ВСУ западным дальнобойным оружием по территории России.

В спецслужбе сообщили, что юристы НАТО полагают, что дело может не дойти до разбирательств в международных судебных инстанциях. Однако страны Глобального Юга примут обвинения России, подкреплённые основательной доказательной базой.

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#украина
#оружие
#конфликт
#россия
#обвинение
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