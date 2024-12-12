«Это неприемлемо»: Трамп отказался отвечать на вопрос о беседе с Путиным после выборов

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп счёл неприемлемым отвечать на вопрос о том, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах. Об этом он заявил в беседе с журналом Time.
Политик заявил, что не может ответить на этот вопрос, поскольку это неприемлемо.
Ранее в этот день сообщалось, что журнал Time объявил Дональда Трампа человеком года.
Кроме того, в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не получил приглашения на инаугурацию Трампа, которая состоится 25 января. При этом сообщается, что на неё прибудет председатель КНР Си Цзиньпин и другие высокопоставленные чиновники.
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Ранее в этот день сообщалось, что журнал Time объявил Дональда Трампа человеком года.
Кроме того, в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не получил приглашения на инаугурацию Трампа, которая состоится 25 января. При этом сообщается, что на неё прибудет председатель КНР Си Цзиньпин и другие высокопоставленные чиновники.
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Анастасия Чинкова