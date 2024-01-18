В Швейцарии призвали пригласить Путина после Зеленского

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Депутат Национального совета Швейцарии Рино Бюхель призвал свою страну пригласить президента России Владимира Путина в Берн для подтверждения нейтралитета страны в украинском конфликте.
Он выразил свою позицию в интервью газете 20 Minuten, подчеркнув, что визит президента Украины Владимира Зеленского в парламент Швейцарии нарушает принцип нейтралитета страны.
Бюхель подчеркнул, что участие Москвы необходимо для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, а отсутствие России на переговорах по украинской «формуле мира» в Давосе он охарактеризовал как «абсурдное».
Ранее президент Зеленский обратился к президенту Швейцарии с просьбой организовать мирный саммит высокого уровня по Украине.
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Бюхель подчеркнул, что участие Москвы необходимо для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, а отсутствие России на переговорах по украинской «формуле мира» в Давосе он охарактеризовал как «абсурдное».
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Артем Кузьмин