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В Швейцарии призвали пригласить Путина после Зеленского

Депутат Бюхель: Швейцария должна пригласить в Берн Путина после Зеленского
18 января 2024, 03:33
Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Депутат Национального совета Швейцарии Рино Бюхель призвал свою страну пригласить президента России Владимира Путина в Берн для подтверждения нейтралитета страны в украинском конфликте.
Он выразил свою позицию в интервью газете 20 Minuten, подчеркнув, что визит президента Украины Владимира Зеленского в парламент Швейцарии нарушает принцип нейтралитета страны.

Бюхель подчеркнул, что участие Москвы необходимо для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, а отсутствие России на переговорах по украинской «формуле мира» в Давосе он охарактеризовал как «абсурдное».


Ранее президент Зеленский обратился к президенту Швейцарии с просьбой организовать мирный саммит высокого уровня по Украине.

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#парламент
#зеленский
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Кандидат в президенты Финляндии оценил возможность войны с Россией
Александр Стубб: Россия вряд ли проверит границы НАТО на прочность
18 января 2024, 01:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб высказал сомнения относительно возможности России «проверить границы НАТО на прочность».
«Сомневаюсь, что это может стать реальным сценарием», - заявил Стубб, отвечая на вопрос журналиста в ходе предвыборных дебатов на телеканале Yle.

Ранее таблоид Bild, ссылаясь на предполагаемый «секретный документ» бундесвера Германии, опубликовал «план» возможной атаки России на восточный фланг НАТО. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Bild в последнее время не стесняется публикации необоснованных сообщений, добавив, что «Германии стоит обеспокоиться своим серьезным и непосредственным участием в конфликте на Украине».

Российские чиновники и депутаты назвали статью фейком и мистификацией. По последним опросам, Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто считаются фаворитами в президентской гонке, выборы которой намечены на 28 января.

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Россия и ЦАР задумались о создании военной базы
Посольство РФ: Россия и ЦАР обсуждают вопрос создания военной базы
17 января 2024, 23:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Россия и Центральноафриканская Республика рассматривают возможность создания военной базы на территории последней. Об этом сообщили в посольстве России в ЦАР, передает РИА Новости.
Отмечается, что обсуждение этого вопроса ведется по линии министерства обороны обеих стран. В настоящее время рассматриваются вопросы выбора места для будущего размещения российских военнослужащих.

Точные сроки прибытия контингента и его численность еще не определены окончательно, отметили в посольстве.

Ранее глава Министерства иностранных дел ЦАР выразила желание углубить сотрудничество со странами БРИКС, стремясь получить поддержку в реализации различных проектов на территории ЦАР. Она также сообщила о начале обсуждений возможности поставок российских нефтепродуктов.

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В Эстонии планируют лишить россиян права голоса
Премьер Эстонии Каллас хочет найти способ запретить россиянам голосовать
17 января 2024, 21:50

Фото: iStock/Racide

Власти Эстонии пытаются найти возможность запретить россиянам и белорусам, проживающим в стране, голосовать на местных выборах. Об этом заявила премьер-министр Кая Каллас.
При этом конституция Эстонии позволяет голосовать на местных выборах всем жителям страны, которым исполнилось 16 лет, даже лицам без гражданства. Однако баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только эстонские граждане, а также стран Евросоюза.

Каллас пояснила, что правящая коалиция хотела бы приостановить право россиян и белорусов голосовать на время проведения СВО. Однако сделать это без изменения действующей конституции невозможно, подчеркнула она. Теперь, по ее словам, министерство юстиции заново проанализирует ситуацию, после чего сможет предложить новый вариант, как это можно сделать при изменении конституции.

В настоящее время в Эстонии проживают порядка 67 тысяч россиян.

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#конституция
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Rasmussen Reports: 34% американцев считают, что Остин должен уйти в отставку
17 января 2024, 21:48

Фото: iStock/icholakov

Тридцать четыре процента американцев считают, что шеф Пентагона Ллойд Остин должен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Rasmussen Reports.
Отмечаются, что против ухода Остина выступают 46% опрошенных. Остальные респонденты не уверены ​в своей позиции по текущему вопросу.

Напомним, Остин попал в больницу 1 января, в понедельник, а конгресс узнал об этом лишь в пятницу. Информация шокировала высших должностных лиц, в том числе и советника американского президента Джейка Салливана.

О госпитализации министра обороны США Ллойда Остина стало известно 6 января. Причиной стали осложнения, возникшие после проведения медицинской процедуры.

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Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС

«Это не мой уровень»: Зеленский заявил, что не планировал встречу с премьером КНР в Давосе
#сша
#правительство
#заявление
#информация
#власть
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Самолет Блинкена сломался перед вылетом из Давоса
Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса на своем самолете из-за поломки
17 января 2024, 21:27

Фото: iStock/Chalabala

Государственный секретарь США Энтони Блинкен застрял в швейцарском Давосе и не мог вылететь в Вашингтон из-за того, что его самолет сломался. Об этом сообщает Bloomberg.
«Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из Давоса по расписанию в среду из-за критической поломки его воздушного судна», — говорится в статье.

Уточняется, что Блинкен уже успел совершить посадку на самолет вместе со своим сопровождением. Однако была обнаружена утечка кислорода. Таким образом, воздушное судно оказалось непригодным для безопасного перелета.

В итоге госсекретарю США экстренно пригнали самолет из Брюсселя, на котором он улетел. А вот его помощники были вынуждены искать коммерческие рейсы, чтобы вернуться в Вашингтон.

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Новое правительство Аргентины отказалось от приглашения в БРИКС
Министр Мондино: Аргентина не будет участвовать в БРИКС как в политическом союзе
17 января 2024, 21:24

Фото: iStock/butenkow

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что новое правительство Аргентины отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям. Об этом Мондино сообщила на Всемирном экономическом форуме.
По словам Мондино, южноамериканская страна намерена поддерживать равноудаленность и многосторонность. Министр отметила, что членство в БРИКС не принесет Аргентине ничего нового с экономической стороны, так как государство на «отличном уровне» торгует со всеми странами блока, включая его новых участников.

Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. О своем решении аргентинский лидер сообщил президенту РФ Владмиру Путину в письме. Также был уведомлен председатель КНР.

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#рф
#аргентина
#брикс
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«Это не мой уровень»: Зеленский заявил, что не планировал встречу с премьером КНР в Давосе
Зеленский заявил, что сам не хотел встречаться с делегацией Китая в Давосе
17 января 2024, 21:05

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел встречаться с китайской делегацией на форуме в Давосе, так как ее представители не соответствуют его уровню. Слова Зеленского приводит «Страна.ua».
По словам украинского лидера, ему не нужны любые диалоги, Зеленского необходимы исключительно «важные решения от лидеров». При этом, согласно данным издания Politico, глава офиса Зеленского Андрей Ермак «делал намеки на то, что президент может встретиться с китайским премьером», однако в этой просьбе было отказано.

Ранее сообщалось, что Китай отказал Украине в проведении встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе президента Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна. При этом представитель Украины заявил Politico, что Киев не просил о встречи с премьером КНР.

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#украина
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Карл III временно перестанет исполнять королевские обязанности
Королю Великобритании Карлу III потребовалась госпитализация
17 января 2024, 20:40

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Королю Великобритании Карлу III потребовалась помощь врачей из-за болезни. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам представителя Букингемского дворца, Карл III будет госпитализирован на следующей неделе, по этой причине монарх временно не будет исполнять публичные обязанности.

Отмечается, что состояние здоровья короля не представляет угрозу дли его жизни. Мероприятия с участием Карла III, которые были запланированы на 18 и 19 января, также отложены.

Ранее сообщалось, что Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери, Маргрете II, которая правила страной 52 года.

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Китай преподнёс неприятный сюрприз Украине
Politico: Китай отклонил просьбу Киева о встрече Ли Цяна и Зеленского
17 января 2024, 19:41

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Китай отказал Украине в проведении встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе президента Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна.
Об этом пишет Politico, со ссылкой на американского чиновника. По его словам, это было «неприятным сюрпризом» для Украины.

В публикации сказано, что украинские политики хотели встретиться с коллегами из Китая. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак "делал намеки на то, что президент может встретиться с китайским премьером, но в этой просьбе было отказано.

При этом представитель Украины заявил Politico, что Киев не просил о встречи с премьером КНР.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что армия России уничтожает украинскую ПВО и военно-промышленный комплекс с помощью ракетных ударов.

Он считает, что российские военные начали масштабную ракетную атаку на военные объекты Украины. При этом, по его словам, ВСУ терпят поражение на всех направлениях в зоне спецоперации. А российские удары по объектам страны становятся все более разрушительными.

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