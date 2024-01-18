Фото: Сайт Кремля
Обозреватель Влад Шлепченко высказал мнение о том, что не стоит рассчитывать на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, поскольку при его избрании действительных улучшений политической ситуации, скорее всего, не будет.
Он пояснил, что, хотя Трамп неоднократно заявлял о том, что украинский кризис надо урегулировать, в его высказываниях всегда прослеживалось стремление добиться мира через силу и давление на Россию.
Специалист добавил, что в случае победы Трамп вряд ли отправит войска на Украину, но разблокировать снабжение ВСУ может.
Также не может своих людей, в частности наёмников, отправлять на Украину и Франция, поскольку наёмническая деятельность в стране запрещена, однако НАТО всё равно отправляет неофициально своих людей в зону боевых действий для сдерживания сил России. Такое мнение высказал политико-стратегический аналитик Ксавье Моро.
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«Не надо смотреть на этого товарища через розовые очки. Как говаривал Император Александр III, у России только два союзника: её армия и флот», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.
Также не может своих людей, в частности наёмников, отправлять на Украину и Франция, поскольку наёмническая деятельность в стране запрещена, однако НАТО всё равно отправляет неофициально своих людей в зону боевых действий для сдерживания сил России. Такое мнение высказал политико-стратегический аналитик Ксавье Моро.
«Нужны люди, которые за этим стоят и которые заставят их туда идти. Нужны надёжные люди. И именно для этого, в частности, и используются наёмники», — прокомментировал в эфире RT Моро.
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Мелисса Тимофеева