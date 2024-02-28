Депутат Журавлев заявил об исключительной роли российских миротворцев в Армении

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российские миротворцы играют важную роль в сохранении территориальной целостности Армении.
«Уверен, что российские миротворцы в Армении являются гарантией её территориальной целостности, а стоит Еревану их выдворить, за страну больше никто не даст и ломаного гроша. Армянские политики либо этого не понимают, либо делают вид, специально добиваясь, чтобы в государстве был установлен западный протекторат», — отметил в беседе с NEWS.ru Журавлев.
Он напомнил, что Россия оказалась единственной страной, которая попыталась содействовать урегулированию конфликта в Карабахе.
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