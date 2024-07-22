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«Лучший полицейский» и сторонница наркотиков: Что известно о преемнице Байдена Харрис

Харрис намерена добиться выдвижения кандидатом в президенты и победить в выборах
22 июля 2024, 12:55
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

21 июля нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. В тот же день было объявлено, что вице-президент США Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
О том, чем известна Камала Харрис, за что ее критикуют в США, и как она относится к России, расскажет редакция «Радио 1».

Кто такая Камала Харрис


Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в штате Калифорния в семье иммигрантов. Мать Харрис — уроженка Индии — занималась биомедицинскими исследованиями, отец родом с Ямайки, экономист.



Высшее образование Харрис получила в Гарвардском университете в Вашингтоне, где изучала политологию и экономику, и юридическом колледже Гастингса Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В студенческие годы будущий вице-президент США занималась политическим активизмом.

Свой профессиональный путь Камала Харрис начала в качестве помощника прокурора округа Аламида в Окленде. Утверждается, что одним из ее достижений на посту стало снижение подростковой проституции. В 1998-м она перешла на должность помощника прокурора округа Сан-Франциско. С 2003 года Харрис стала там окружным прокурором. Эту должность политик занимала до 2011 года.

Спустя некоторое время Харрис была избрана генпрокурором Калифорнии. Она стала первой женщиной с южно-азиатскими корнями, занимающей данный пост. В 2016-м Харрис выиграла выборы в сенат США и стала первой сенатором-индоамериканкой.

В 2019 году Харрис объявила о выдвижении на пост президента США, но позже вышла из гонки, сообщив, что она не может профинансировать собственную кампанию. После этого она стала кандидатом на должность вице-президента при Байдене. Когда нынешний американский президент победил на выборах, Харрис подала в отставку в сенате и получила этот пост.

Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки
Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки

Скандалы и критика Камалы Харрис

За годы политической карьеры Камала Харрис не раз подвергалась критике. После того, как в 2004 году был застрелен полицейский Айзек Эспиноза, правоохранительные органы осудили Харрис за то, что та отказалась добиваться для злоумышленника смертной казни. Начальник полиции Сан-Франциско Хизер Фонг назвала данное решение оскорблением тех, кто «рискует своей жизнью ради безопасности общества».

Спустя шесть лет политик также ввязалась в скандал. Харрис отказалась проводить расследование в отношении сотрудницы полицейской нарколаборатории, которая брала наркотики из улик. Были и другие случаи, когда Харрис не вмешивалась в инциденты, в которых сотрудники полиции стреляли в людей. Несмотря на многочисленную критику, Харрис множество раз называла себя «лучшим полицейским» и «прогрессивным прокурором».

Что изменится в политике США, если Камала Харрис станет президентом

В своей политической деятельности Камала Харрис выступает за ужесточение контроля над личным оружием и запрет продажи автоматического оружия, реформу правоохранительных органов, отмену смертной казни, повышение налогов для крупных финансовых институтов и расширение социальных программ для бедных слоев населения. Политик поддерживает легализацию марихуаны и смягчение наказания за хранение иных видов наркотиков, является сторонницей права на аборт. Из-за своих политических взглядов Харрис входит в десятку самых прогрессивных сенаторов США.

Согласно информации Politico, если Камала Харрис станет президентом, то, вероятнее всего, она продолжит выполнение многих внешнеполитических задач Байдена. Предполагается, что она намерена поддержать Киев военными усилиями Украины и продолжать инициативы по углублению альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Свою поддержку Харрис также может оказать Израилю в палестино-израильском конфликте.

В Демократической партии высказались против быстрого утверждения Харрис
В Демократической партии высказались против быстрого утверждения Харрис

Как Камала Харрис относится к России

Харрис поддерживает политическое и экономическое давление на РФ, является абсолютной сторонницей Киева и глобальных усилий по достижению «справедливого и прочного мира».

В 2017 году Камала Харрис, будучи в должности сенатора, вместе с коллегами представила законопроект в сфере кибербезопасности. Главной целью документа было предотвращение вмешательства России в предстоящие выборы. Спустя несколько лет политик заявила, что пострадала от «российских ботов». Согласно заявлению Харрис, они атаковали ее кампанию в социальных сетях. Примечательно, что никаких доказательств предоставлено не было.

По данным некоторых американских экспертов, Харрис может оказаться невольной помощницей российского лидера Владимира Путина, так как ряд ее политических убеждений полностью удовлетворяет интересы главы российского государства.

В 2022 году Харрис выступила с заявлением, что Соединенные Штаты не заинтересованы в смене власти в РФ. На Мюнхенской конференции в этом году Харрис назвала Путина «империалистическим авторитарным лидером».

Позже Харрис назвала мирные предложения РФ требованием капитуляции Киева. Она отметила, что Путин якобы не призывает Киев к переговорам, а намерен продолжать кровопролитную войну.

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«Странный способ»: Экономист рассказал о попытках Украины избежать дефолта
22 июля 2024, 13:04

Фото: istockphoto / Silent_GOS

Необычным способом избежать дефолта считают решение киевских властей о выдвижении своих условий кредиторам. Такое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с РИА Новости.
«У Киева нет достаточного авторитета на Западе, и внутренние законы Украины вряд ли будут учитываться. Эксперт считает, что партнёры могут согласиться на реструктуризацию государственного долга страны в обмен на определённые условия, например, льготы для покупки активов или земель», — поделился экономист.

Беляев отметил, что политическая обстановка в США не способствует выделению средств. Американский и европейский истеблишмент, вложившийся в украинские облигации, может пострадать в случае дефолта в стране. Запад сделает всё возможное для формального выполнения обязательств. Например, деньги может выделить один из международных фондов.

Ранее Верховная рада приняла закон о приостановке выплат по внешнему госдолгу Украины до 1 октября 2024 года до 1 августа. В противном случае Украине пришлось бы объявить дефолт.

22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что удалось договориться с кредиторами о реструктуризации. Это позволит сэкономить на обслуживании долга $11,4 млрд в следующие три года и $22,75 млрд до 2033 года.

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«Делает то, что говорят»: Политолог назвал причины снятия Байдена с президентской гонки

Зеленский назвал решение Байдена сняться с выборов «тяжелым, но сильным»
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«Делает то, что говорят»: Политолог назвал причины снятия Байдена с президентской гонки
Политолог Зеленков: Руководить США мог Обама, а Байден делал то, что говорят
22 июля 2024, 12:27

Фото: РИА Новости/Стрингер

21 июля президент США Джо Байден официально заявил о выходе из предвыборной кампании. Это первый подобный случай за десятилетия — в 1968 году такое решение принял Линдон Джонсон. Американский президент объяснил, что действует в интересах страны и Демократической партии, и предложил выдвинуть кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в президенты от демократов. Харрис согласилась участвовать в выборах.
Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму Российского государственного социального университета (РГСУ) Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» сообщил, что Байден снялся с президентской гонки из-за снижения собственного рейтинга в глазах общества.

«Общественное мнение снизило рейтинг Байдена из-за того, что у него уже на протяжение пары лет существенно подорвано здоровье. Его шоу, которые он показывает на публичных мероприятиях, это подчеркивают. Это привело к тому, что рейтинг демократической партии, которую он представляет, существенно снизился, и поэтому здесь идет второй этап смены элит. Первый этап был в Великобритании, когда после 10 лет лейбористы. Вернулись они, потому что граждане консерваторы творили чудеса в своих действиях», — объяснил эксперт.

По его мнению, кандидатура вице-президента Камалы Харрис не выигрышная.
«Но Харрис, естественно, это не кандидатура для президента. Недаром Обама молчит, хотя он всегда поддерживал Байдена. В публичных кругах есть даже информация, что Обама в последнее время руководил США, а Байден только делал то, что ему говорят», — заключил политолог.

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#россия
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Зеленский назвал решение Байдена сняться с выборов «тяжелым, но сильным»
22 июля 2024, 11:49

Фото: сайт Белого дома

Владимир Зеленский назвал решение Джо Байдена сняться с президентской гонки в США «трудным, но сильным». Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Мы уважаем его сегодняшнее тяжёлое, но сильное решение», — написал Зеленский.

По словам Зеленского, Байден поддержал Украину «в самый драматичный момент в истории».

В пятницу Зеленский провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом, который баллотируется на пост президента США. По итогам общения украинский политик обратился к американцу как к «президенту Трампу».

Издание отмечает, что формально бывшие президенты США сохраняют «титул» пожизненно. Обращение Зеленского к Трампу более чем показательно. Сам Трамп назвал разговор с Зеленским «очень хорошим».

Он также пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре «принесет мир и прекратит конфликт», но деталей своего плана не раскрывал.

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#трамп
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В ЕС прокомментировали выход Байдена из президентской гонки
22 июля 2024, 11:33

Фото: сайт Белого дома

Одни политики поддержали решение Байдена, другие — Трампа, а третьи предпочли воздержаться от комментариев, сообщили в РБК.
«После того как Джо Байден объявил о своём решении не участвовать в президентской гонке, некоторые лидеры, включая канцлера Германии Олафа Шольца, выразили уважение и поддержку Байдену, а другие, например, британский премьер Кир Стармер, выразили уважение к его выбору, но добавили, что верят в принятие решения, которое будет наилучшим для американского народа.Премьер-министр Чехии Пётр Фиала назвал решение Байдена ответственным и ценным», — сообщили в издании.

Однако были и те, кто выразил альтернативное мнение. Лидер правой британской популистской партии Reform UK Найджел Фарадж и депутат Европарламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Крах считают, что решение Байдена не остановит Трампа.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс занял нейтральную позицию.

В Кремле заявили, что для России важно достижение целей военной операции на Украине, независимо от того, кто станет президентом США в результате выборов.

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#джо байден
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Колумбия поддержала мирную конференцию по Украине с участием России
Известия: Колумбия поддержала мирную конференцию по Украине с участием России
22 июля 2024, 10:34

Фото: istockphoto/Edafoto

Для того, чтобы решить конфликт на Украине миром, необходимо участие обеих сторон кризиса. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил колумбийский посол в России Эктор Аренас Нейра. Представитель дипмиссии уточнил, что за проведение мирной конференции выступил президент Колумбии.
«Колумбийский президент Густаво Петро выступает за проведение конференции по Украине и Израилю, в которой бы участвовали все стороны. Для достижения мирного решения необходимо участие всех сторон», — прокомментировал Эктор Аренас Нейра.

Колумбия не поддержала санкции против российской стороны после начала спецоперации, отказавшись также поставлять оружие Украине. Колумбийский лидер Густаво Петро не подписал итоговый коммюнике на саммите в Швейцарии, покинув его раньше времени.

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#колумбия
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«‎Прикажут вести переговоры»: На Западе заявили о поражении Украины
Боуз: Зеленскому уже сообщили, что ему придется идти на переговоры с Путиным
22 июля 2024, 10:32

Фото: istock/Diy13

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что представители кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сообщили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети X.
По его словам, у Киева нет никаких шансов на победу, о которой несколько лет говорят «поддерживающие ее политические жулики». Украинский лидер это знает, добавил он.

«Кроме того, люди Трампа уже сообщили ему, что ему прикажут вести переговоры с Путиным и прекратить войну», — сказал Боуз.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на официальный запрет на диалог с Россией.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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В ПХГ Украины закачали свыше десяти миллиардов кубометров газа
22 июля 2024, 10:00

Фото: istockphoto/NiseriN

Свыше десяти миллиардов кубометров голубого топлива закачали в украинские природные хранилища газа. Об этом сообщает компания «Нафтогаз Украины» на сайте.
«С начала сезона Украина закачала более 2,5 миллиарда кубометров голубого топлива. Чтобы минимизировать любые энергетические риски, должны к 1 ноября 2024 года накопить 13,2 миллиарда кубометров газа», — сказано в публикации.

При подготовке к прошлому отопительному сезону на Украине закачали более 15 миллиардов кубометров при том, что запланировано было 14,7. Как утверждали в компании, этого было достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.

Как сообщалось ранее, на «Газпром» подала в суд Болгария из-за прекращения газовых поставок. Сумма иска составляет 400 миллионов евро.

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#мир
#украина
#газ
#новости
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Штабу Харрис пожертвовали $55 млн после выхода Байдена из гонки
ActBlue: американцы собрали $55 млн долларов для предвыборной кампании Харрис
22 июля 2024, 09:54

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Избирательный штаб вице-президента США Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки главы американского государства Джо Байдена собрал более 55 миллионов долларов пожертвований. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на данные платформы ActBlue.
Примечательно, что за первые 5 часов после выхода Байдена из гонки на предвыборную кампанию Харрис удалось собрать 27,5 миллионов долларов. Средства, которые ранее были направлены на предвыборную кампанию Байдена, перейдут на ведение предвыборной кампании Харрис.

Уточняется, что выдвижение Камалы Харрис кандидатом на президентских выборах поддержали порядка 26 американских сенаторов-демократов и 72 члена Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Глава США отметил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#сша
#президент
#гонки
#лидер
#джо выборы
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Стало известно, что ждет Зеленского в случае победы Трампа
Депутат Рады Шевченко: Трамп вынудит Зеленского уйти в отставку в случае победы
22 июля 2024, 09:50

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп в случае своей победы на выборах заставит украинского президента Владимира Зеленского уйти в отставку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что Трамп заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение с обоюдными уступками.

В воскресенье, 21 июля, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Выборы в Соединенных Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. 15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал президенту США Джо Байдену здоровья и напомнил, что цели спецоперации будут достигнуты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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