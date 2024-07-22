«Лучший полицейский» и сторонница наркотиков: Что известно о преемнице Байдена Харрис

Фото: РИА Новости/Стрингер
21 июля нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. В тот же день было объявлено, что вице-президент США Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
О том, чем известна Камала Харрис, за что ее критикуют в США, и как она относится к России, расскажет редакция «Радио 1».
Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в штате Калифорния в семье иммигрантов. Мать Харрис — уроженка Индии — занималась биомедицинскими исследованиями, отец родом с Ямайки, экономист.
Высшее образование Харрис получила в Гарвардском университете в Вашингтоне, где изучала политологию и экономику, и юридическом колледже Гастингса Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В студенческие годы будущий вице-президент США занималась политическим активизмом.
Свой профессиональный путь Камала Харрис начала в качестве помощника прокурора округа Аламида в Окленде. Утверждается, что одним из ее достижений на посту стало снижение подростковой проституции. В 1998-м она перешла на должность помощника прокурора округа Сан-Франциско. С 2003 года Харрис стала там окружным прокурором. Эту должность политик занимала до 2011 года.
Спустя некоторое время Харрис была избрана генпрокурором Калифорнии. Она стала первой женщиной с южно-азиатскими корнями, занимающей данный пост. В 2016-м Харрис выиграла выборы в сенат США и стала первой сенатором-индоамериканкой.
В 2019 году Харрис объявила о выдвижении на пост президента США, но позже вышла из гонки, сообщив, что она не может профинансировать собственную кампанию. После этого она стала кандидатом на должность вице-президента при Байдене. Когда нынешний американский президент победил на выборах, Харрис подала в отставку в сенате и получила этот пост.
Спустя шесть лет политик также ввязалась в скандал. Харрис отказалась проводить расследование в отношении сотрудницы полицейской нарколаборатории, которая брала наркотики из улик. Были и другие случаи, когда Харрис не вмешивалась в инциденты, в которых сотрудники полиции стреляли в людей. Несмотря на многочисленную критику, Харрис множество раз называла себя «лучшим полицейским» и «прогрессивным прокурором».
Согласно информации Politico, если Камала Харрис станет президентом, то, вероятнее всего, она продолжит выполнение многих внешнеполитических задач Байдена. Предполагается, что она намерена поддержать Киев военными усилиями Украины и продолжать инициативы по углублению альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Свою поддержку Харрис также может оказать Израилю в палестино-израильском конфликте.
В 2017 году Камала Харрис, будучи в должности сенатора, вместе с коллегами представила законопроект в сфере кибербезопасности. Главной целью документа было предотвращение вмешательства России в предстоящие выборы. Спустя несколько лет политик заявила, что пострадала от «российских ботов». Согласно заявлению Харрис, они атаковали ее кампанию в социальных сетях. Примечательно, что никаких доказательств предоставлено не было.
По данным некоторых американских экспертов, Харрис может оказаться невольной помощницей российского лидера Владимира Путина, так как ряд ее политических убеждений полностью удовлетворяет интересы главы российского государства.
В 2022 году Харрис выступила с заявлением, что Соединенные Штаты не заинтересованы в смене власти в РФ. На Мюнхенской конференции в этом году Харрис назвала Путина «империалистическим авторитарным лидером».
Позже Харрис назвала мирные предложения РФ требованием капитуляции Киева. Она отметила, что Путин якобы не призывает Киев к переговорам, а намерен продолжать кровопролитную войну.
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Кто такая Камала Харрис
Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в штате Калифорния в семье иммигрантов. Мать Харрис — уроженка Индии — занималась биомедицинскими исследованиями, отец родом с Ямайки, экономист.
Высшее образование Харрис получила в Гарвардском университете в Вашингтоне, где изучала политологию и экономику, и юридическом колледже Гастингса Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В студенческие годы будущий вице-президент США занималась политическим активизмом.
Свой профессиональный путь Камала Харрис начала в качестве помощника прокурора округа Аламида в Окленде. Утверждается, что одним из ее достижений на посту стало снижение подростковой проституции. В 1998-м она перешла на должность помощника прокурора округа Сан-Франциско. С 2003 года Харрис стала там окружным прокурором. Эту должность политик занимала до 2011 года.
Спустя некоторое время Харрис была избрана генпрокурором Калифорнии. Она стала первой женщиной с южно-азиатскими корнями, занимающей данный пост. В 2016-м Харрис выиграла выборы в сенат США и стала первой сенатором-индоамериканкой.
В 2019 году Харрис объявила о выдвижении на пост президента США, но позже вышла из гонки, сообщив, что она не может профинансировать собственную кампанию. После этого она стала кандидатом на должность вице-президента при Байдене. Когда нынешний американский президент победил на выборах, Харрис подала в отставку в сенате и получила этот пост.
Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки
Скандалы и критика Камалы ХаррисЗа годы политической карьеры Камала Харрис не раз подвергалась критике. После того, как в 2004 году был застрелен полицейский Айзек Эспиноза, правоохранительные органы осудили Харрис за то, что та отказалась добиваться для злоумышленника смертной казни. Начальник полиции Сан-Франциско Хизер Фонг назвала данное решение оскорблением тех, кто «рискует своей жизнью ради безопасности общества».
Спустя шесть лет политик также ввязалась в скандал. Харрис отказалась проводить расследование в отношении сотрудницы полицейской нарколаборатории, которая брала наркотики из улик. Были и другие случаи, когда Харрис не вмешивалась в инциденты, в которых сотрудники полиции стреляли в людей. Несмотря на многочисленную критику, Харрис множество раз называла себя «лучшим полицейским» и «прогрессивным прокурором».
Что изменится в политике США, если Камала Харрис станет президентомВ своей политической деятельности Камала Харрис выступает за ужесточение контроля над личным оружием и запрет продажи автоматического оружия, реформу правоохранительных органов, отмену смертной казни, повышение налогов для крупных финансовых институтов и расширение социальных программ для бедных слоев населения. Политик поддерживает легализацию марихуаны и смягчение наказания за хранение иных видов наркотиков, является сторонницей права на аборт. Из-за своих политических взглядов Харрис входит в десятку самых прогрессивных сенаторов США.
Согласно информации Politico, если Камала Харрис станет президентом, то, вероятнее всего, она продолжит выполнение многих внешнеполитических задач Байдена. Предполагается, что она намерена поддержать Киев военными усилиями Украины и продолжать инициативы по углублению альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Свою поддержку Харрис также может оказать Израилю в палестино-израильском конфликте.
В Демократической партии высказались против быстрого утверждения Харрис
Как Камала Харрис относится к РоссииХаррис поддерживает политическое и экономическое давление на РФ, является абсолютной сторонницей Киева и глобальных усилий по достижению «справедливого и прочного мира».
В 2017 году Камала Харрис, будучи в должности сенатора, вместе с коллегами представила законопроект в сфере кибербезопасности. Главной целью документа было предотвращение вмешательства России в предстоящие выборы. Спустя несколько лет политик заявила, что пострадала от «российских ботов». Согласно заявлению Харрис, они атаковали ее кампанию в социальных сетях. Примечательно, что никаких доказательств предоставлено не было.
По данным некоторых американских экспертов, Харрис может оказаться невольной помощницей российского лидера Владимира Путина, так как ряд ее политических убеждений полностью удовлетворяет интересы главы российского государства.
В 2022 году Харрис выступила с заявлением, что Соединенные Штаты не заинтересованы в смене власти в РФ. На Мюнхенской конференции в этом году Харрис назвала Путина «империалистическим авторитарным лидером».
Позже Харрис назвала мирные предложения РФ требованием капитуляции Киева. Она отметила, что Путин якобы не призывает Киев к переговорам, а намерен продолжать кровопролитную войну.
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Екатерина Коршунова