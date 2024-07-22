Зеленский назвал решение Байдена сняться с выборов «тяжелым, но сильным»

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Владимир Зеленский назвал решение Джо Байдена сняться с президентской гонки в США «трудным, но сильным». Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Мы уважаем его сегодняшнее тяжёлое, но сильное решение», — написал Зеленский.
По словам Зеленского, Байден поддержал Украину «в самый драматичный момент в истории».
В пятницу Зеленский провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом, который баллотируется на пост президента США. По итогам общения украинский политик обратился к американцу как к «президенту Трампу».
Издание отмечает, что формально бывшие президенты США сохраняют «титул» пожизненно. Обращение Зеленского к Трампу более чем показательно. Сам Трамп назвал разговор с Зеленским «очень хорошим».
Он также пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре «принесет мир и прекратит конфликт», но деталей своего плана не раскрывал.
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