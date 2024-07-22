«Делает то, что говорят»: Политолог назвал причины снятия Байдена с президентской гонки

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21 июля президент США Джо Байден официально заявил о выходе из предвыборной кампании. Это первый подобный случай за десятилетия — в 1968 году такое решение принял Линдон Джонсон. Американский президент объяснил, что действует в интересах страны и Демократической партии, и предложил выдвинуть кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в президенты от демократов. Харрис согласилась участвовать в выборах.
Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму Российского государственного социального университета (РГСУ) Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» сообщил, что Байден снялся с президентской гонки из-за снижения собственного рейтинга в глазах общества.
По его мнению, кандидатура вице-президента Камалы Харрис не выигрышная.
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«Общественное мнение снизило рейтинг Байдена из-за того, что у него уже на протяжение пары лет существенно подорвано здоровье. Его шоу, которые он показывает на публичных мероприятиях, это подчеркивают. Это привело к тому, что рейтинг демократической партии, которую он представляет, существенно снизился, и поэтому здесь идет второй этап смены элит. Первый этап был в Великобритании, когда после 10 лет лейбористы. Вернулись они, потому что граждане консерваторы творили чудеса в своих действиях», — объяснил эксперт.
По его мнению, кандидатура вице-президента Камалы Харрис не выигрышная.
«Но Харрис, естественно, это не кандидатура для президента. Недаром Обама молчит, хотя он всегда поддерживал Байдена. В публичных кругах есть даже информация, что Обама в последнее время руководил США, а Байден только делал то, что ему говорят», — заключил политолог.
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Анастасия Бондарева