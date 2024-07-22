«Делает то, что говорят»: Политолог назвал причины снятия Байдена с президентской гонки

21 июля президент США Джо Байден официально заявил о выходе из предвыборной кампании. Это первый подобный случай за десятилетия — в 1968 году такое решение принял Линдон Джонсон. Американский президент объяснил, что действует в интересах страны и Демократической партии, и предложил выдвинуть кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в президенты от демократов. Харрис согласилась участвовать в выборах.