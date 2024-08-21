Фото: iStock/Zolnierek
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Римский статут МУС является репрессивной структурой Запада, направленной в данный момент на антироссийскую политику.
Он также обратил внимание на то, что хотя изначально планировалось, что этот документ будет распространятся по всему миру, в итоге его подписали лишь некоторые страны, в число которых не входят крупнейшие мировые державы такие, как Россия, Китай, Индия, США.
До этого сообщалось, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер осудили открытую поддержку властями Украины международного терроризма. Так, здесь речь идёт о регионе Сахеля. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, государства направили соответствующее письмо нынешнему председателю Совета Безопасности ООН Сьерра-Леоне.
Ранее Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда на Украине.
Читайте также:
Запад санкционировал вторжение Украины в Россию, сообщила Захарова
На Украине ратифицировали Римский статус МУС
Верховная рада Украины поддержала ратификацию Римского статута
«МУС активно преследовал политиков, которые были неугодны Западу, таких как президент Югославии Милошевич или африканские лидеры, а когда речь заходила о том, что творят армии Америки или Европы, немедленно прятал голову в кусты. Это такая же репрессивная структура Запада, как ОБСЕ или ПАСЕ, настроенная исключительно антироссийски», — высказал своё мнение в беседе с RT Журавлёв.
До этого сообщалось, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер осудили открытую поддержку властями Украины международного терроризма. Так, здесь речь идёт о регионе Сахеля. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, государства направили соответствующее письмо нынешнему председателю Совета Безопасности ООН Сьерра-Леоне.
Ранее Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда на Украине.
Читайте также:
Запад санкционировал вторжение Украины в Россию, сообщила Захарова
На Украине ратифицировали Римский статус МУС
Верховная рада Украины поддержала ратификацию Римского статута
Мелисса Тимофеева