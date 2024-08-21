Запад санкционировал вторжение Украины в Россию, сообщила Захарова

Президент Киргизии Садыр Жапаров собрал мусор во время прогулки в горах, чтобы вдохновить граждан страны заботиться о природе и сохранять её чистоту для будущих поколений. Соответствующее видео он опубликовал в своих социальных сетях, пишет ТАСС.