Фото: сайт МИД РФ
Западные страны санкционировали вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 21 августа.
«Вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано», – сказала Захарова NEWS.ru.Ранее об участии американской ЧВК в нападении на Курскую область высказался депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Политик подчеркивает, что Вашингтон интегрировал своих солдат в украинскую армию и проводит военный эксперимент по эффективности своих действий. То есть США полностью вовлечены в конфликт на Украине.
Также об участии солдат НАТО в нападении на Курскую область сообщал Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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Лия Мурадьян