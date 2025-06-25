Депутата Госдумы Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова исключили из состава партии ЛДПР, пишет РБК.



По словам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, человек, нарушающий дисциплину, распространяющий о партии и её руководстве клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в рядах партии.

Также предполагается заседание фракции, на котором будет ставиться вопрос об исключении Нилова и из состава фракции ЛДПР.

Теперь Ярослав Нилов останется в Госдуме в качестве беспартийного депутата, а в случае исключения из фракции — внефракционного парламентария.

Анастасия Чубина

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