Депутата Госдумы Ярослава Нилова исключили из ЛДПР
Главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова исключили из состава партии ЛДПР, пишет РБК.
По словам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, человек, нарушающий дисциплину, распространяющий о партии и её руководстве клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в рядах партии.
Также предполагается заседание фракции, на котором будет ставиться вопрос об исключении Нилова и из состава фракции ЛДПР.
Теперь Ярослав Нилов останется в Госдуме в качестве беспартийного депутата, а в случае исключения из фракции — внефракционного парламентария.
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