Гуцул высказалась о своих планах по борьбе за пост президента Молдавии

Фото: Официальный сайт Кремля
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не намерена бороться за пост президента Молдавии в этом году, её слова передаёт ТАСС.
Напомним, 21 апреля в Москве состоялся съезд молдавской оппозиции. Молдавский политик, председатель партии «Шор» Илан Шор заявил, что это мероприятие проходит в России, потому что Молдавия сегодня является захваченным государством.
Шор также объявил о создании молдавского политического блока «Победа», который создан в преддверии осеннего референдума по вступлению Молдавии в Европейский союз.
Глава Гагаузской автономии Гуцул же отметила, что за пост президента Молдавии в этом году бороться не намерена. При этом в блок «Победа» она также вступила.
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Шор также объявил о создании молдавского политического блока «Победа», который создан в преддверии осеннего референдума по вступлению Молдавии в Европейский союз.
Глава Гагаузской автономии Гуцул же отметила, что за пост президента Молдавии в этом году бороться не намерена. При этом в блок «Победа» она также вступила.
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Евгения Парфентьева