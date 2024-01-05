Депутата Рады Безуглую отозвали с должности из-за критики Залужного

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Депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко заявил, что комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Рады принял решение отозвать Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета. Об этом сообщает «Мы Украина».
«Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета», — цитирует телеканал слова Ивченко.
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