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Депутата Рады Безуглую отозвали с должности из-за критики Залужного

05 января 2024, 16:11
Фото: iStock/krblokhin

Фото: iStock/krblokhin

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко заявил, что комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Рады принял решение отозвать Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета. Об этом сообщает «Мы Украина».

Украинский парламентарий Алексей Кучеренко в ноябре прошлого года подал обращение к руководству Верховной Рады с предложением отстранить от занимаемой должности Марьяну Безуглую за критику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета», — цитирует телеканал слова Ивченко.

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#украина
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Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на пленных ВСУ
05 января 2024, 16:04

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данные о пленных Кадыров передал американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, который ранее приехал в Грозный. По информации источника, об этом предложении глава Чечни сообщил во время построения силовых подразделений республики в Грозном.

Кадыров подчеркнул, что «если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.

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Welt: Украине придётся смириться с потерей территорий
05 января 2024, 15:47

Фото: iStock/Liukov

Журналист Штеффен Шварцкопф заявил, что Украине придется смириться с невозможностью вернуть утраченные территории.
«Возвращение всех потерянных территорий, я считаю, было бы невозможным», — сказал он в эфире телеканала Welt.

Обозреватель добавил, что такой план изначально был обречён на провал, так как у ВСУ для его осуществления не было ни оружия, ни военных, ни возможности в целом.

«Сейчас Украине нужно мобилизовать 500 тысяч солдат. Откуда они придут?», — задался вопросом Шварцкопф.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Британия спишет военные корабли из-за недостатка моряков, пишут СМИ
Telegraph: Британия спишет два военных корабля из-за недостатка моряков
05 января 2024, 14:57

Фото: iStock/Dikuch

Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Об этом пишет Telegraph.
По информации издания, у ВМС Британии наблюдаются самые худшие среди трех подразделений показатели по набору служащих. Поясняется, что будут списаны корабли HMS Argyll и HMS Westminster, который ранее отремонтировали.

Военные корабли либо утилизируют, либо продадут союзным государствам.

Ранее сообщалось, что предназначенная для противостоянии РФ в море британская подводная лодка типа «Астьют» «Одейшес» уже год ржавеет в ожидании ремонта рядом с остатками кораблей, предназначенными на металлолом. Причина в том, что в стране нет свободных сухих доков.

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#великобритания
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Избирательный штаб Путина получил подписи из 19 российских регионов
05 января 2024, 14:44

Фото: сайт Кремля

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего президента Владимира Путина получил подписи в его поддержку на выборах из 19 российских регионов.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря штаба Александра Суворова. Сбор подписей продолжается. Ещё 69 регионов должны отправить собранные подписи.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина стартовал 23 декабря. Первая партия документов прибыла в штаб 30 декабря, их доставили волонтеры из Подмосковья.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 1 января посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с участниками СВО. Во время беседы с бойцами Путин говорил о террористической атаки Украины на Белгород. Президент подчеркнул, что это является целенаправленным ударом по гражданскому населению.

Путин отметил, что РФ может ответить Украине таким же ударом, но Россия наносит удары только по военным объектам.

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Минобороны Румынии засекретило военную помощь Украине
Депутат Тэнасэ: Минобороны Румынии засекретило военную помощь Украине
05 января 2024, 13:25

Фото: iStock/rarrarorro

Министерство обороны Румынии засекретило от депутатов военную помощь Украине.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на румынского депутата парламента Дана Тэнасэ.

«Запрашиваемая информация является секретной и, в соответствии с положениями Закона о свободном доступе к информации, представляющей общественный интерес, она не подлежит свободному доступу граждан», — процитировал Тэнасэ ответ на соответствующий запрос.

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В Крыму заявили, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках
Константинов заявил, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках
05 января 2024, 13:12

Фото: iStock/Yingko

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что Владимир Зеленский и его подельники смогут попасть на полуостров только в наручниках и под конвоем. Об этом сообщает РИА Новости.
Константинов отметил, что возможности украинского лидера заключаются только в том, чтобы «гадить в Черноморском регионе по-мелкому». Он также отметил, что прошлый год начинался с таких же угроз, однако они ни к чему не привели.

Константинов дополнил, что киевский режим способен лишь исключительно на создание кровавых терактов против мирных граждан.

Напомним, в новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы ВСУ на 2024 год. Он объявил, что украинские войска будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.

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Генассамблея ООН проведет заседание из-за вето США на поправку РФ к резолюции
05 января 2024, 12:42

Фото: iStock/travelview

Генассамблея ООН 9 января проведёт пленарное заседание по факту блокировки в Совбезе со стороны США российской поправки к резолюции по Газе. Об этом пишет РИА Новости.
22 декабря СБ ООН принял резолюцию о содействии расширению доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Россия перед этим предложила к резолюции поправку, призывающую к немедленной приостановке боевых действий на территории Газы. Против поправки проголосовали только США. Великобритания, Япония, Швейцария и Албания воздержались. Остальные десять членов Совбеза ООН проголосовали за внесение в резолюцию поправки, предложенной РФ.

«Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом на заседании Совета безопасности 22 декабря 2023 года, я созову 9 января в 10:00 (18:00 мск – ред.) пленарное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето», — говорится в письме председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса.

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#рф
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Финляндия продолжает транзит ядерного топлива из РФ
STUK: Финляндия осуществляет транзит российского ядерного топлива
05 января 2024, 12:15

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финляндия по сей день осуществляет транзит российского ядерного топлива.
Об этом рассказал представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) Ристо Исакссон, пишет ТАСС.

«Само по себе ядерное топливо не подпадает под санкции, и можно ожидать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива», — рассказал Ристо Исакссон.
По его словам, в прошлом году было осуществлено несколько транзитов. Последний был проведён в декабре.

Представитель финского регулятора не уточнил, каким именно образом проходила транспортировка в условиях почти закрытой границы РФ и Финляндии.

Долгое время отношения между Российской Федерацией и Финляндией были стабильными и добрососедскими, но риторика финских властей претерпела за последнее время значительные изменения — теперь Финляндия относиться к России, как к врагу. Так, закрытие границ финской стороной заставило президент РФ Владимира Путина пойти на решительные меры, пишет NetEase.

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#финляндия
#новости
#политика
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«Позор тебе»: У дома Блинкена прошла акция в поддержку Палестины
05 января 2024, 11:10

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

В США в четверг, 4 января, прошла акция в поддержку Палестины возле дома госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию округа Арлингтон, штат Вирджиния.
В Сети ранее было опубликовано видео, на котором демонстранты с флагами Палестины выливают на проезжающий мимо служебный внедорожник Блинкена красную краску, имитирующую кровь, и кричат «Позор тебе».

Отмечается, что полиция американского штата не стала задерживать протестующих. При этом акции длилась около полутора часов.



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