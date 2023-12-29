Депутат из партии Зеленского высмеяла молодую помощницу Залужного

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского, Марьяна Безуглая, высмеяла новую молодую помощницу главкома Вооруженных сил республики Валерия Залужного.
Опубликовав язвительный пост и скриншоты публикаций девушки в Facebook*, она явно выразила недовольство не только ее внешностью, но и содержанием записей в соцсетях.
Помощница главкома ВСУ демонстрировала совместные фотографии с Залужным и селфи, на которых подтягивала губы в так называемую «утку». Кроме того, в Instagram* у девушки были публикации цитат на русском языке, одна из которых гласила: «Идеальная девушка должна объединять в себе образованность, интеллект и чувство юмора с желанием отдохнуть и провести время весело».
Читайте также:
«Значительная победа»: На Западе прокомментировали освобождение Марьинки
Во Франции уличили Залужного в открытой войне против Зеленского
Депутат Рады Безуглая заметила дорогую ручку на фото с Залужным
*Запрещенная в России экстремистская организация
«Вот что происходит в кабинетах доктора философии (Залужный защитил диссертацию по праву в конце декабря). Кажется, кто-то рвется (возможно, депутат сравнивает девушку с птицей)», — написала Безуглая.
Читайте также:
«Значительная победа»: На Западе прокомментировали освобождение Марьинки
Во Франции уличили Залужного в открытой войне против Зеленского
Депутат Рады Безуглая заметила дорогую ручку на фото с Залужным
*Запрещенная в России экстремистская организация
Артем Кузьмин