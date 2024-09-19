Депутата Рады Безуглую уволили с должности заместителя комитета по обороне

Депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, которая ранее критиковала министра обороны Украины Рустема Умерова и главкома ВСУ Александра Сырского, уволили с должности замглавы и исключили из комитета по вопросам обороны. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
«Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета», — написал Железняк в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Безуглую перевели в комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики. Отставку нардепа поддержали 252 депутата украинского парламента.
«Пять лет в Комитете по национальной безопасности, обороне и разведке. Полный политический цикл. Более половины принятых Комитетом законопроектов мои разработки. Но сейчас нет смысла «пинать труп». Это просто неэтично», — прокомментировала Безуглая в своем Telegram-канале.
Она добавила, что сама подала в отставку и приняла решение расширить свою деятельность. По словам Безуглой, она свободно владеет английским языком.
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