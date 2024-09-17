Главкома ВСУ Сырского обвинили в зачистке неугодных генералов

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хочет дискредитировать СБС и их командующего Вадима Сухаревского. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В своих социальных сетях депутат сообщила, что Сырский инициировал расследование против командующего беспилотной авиацией Вадима Сухаревского, чтобы избавиться от него, а также «зачистил» ряд других генералов, заменив их своими ставленниками.
По ее словам, это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск иными методами. Кроме того, она добавила, что он отказывается обсуждать проблемы Вооруженных сил Украины в Донбассе, а атакой на Курскую область «героически» руководит из-под Харькова.
Недавно стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский решил выделить силы беспилотников в отдельный род войск.
Командующим был назначен полковник Вадим Сухаревский, который стал известен тем, что в апреле 2014 года отдал первый приказ об открытии огня на поражение в Донбассе.
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По ее словам, это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск иными методами. Кроме того, она добавила, что он отказывается обсуждать проблемы Вооруженных сил Украины в Донбассе, а атакой на Курскую область «героически» руководит из-под Харькова.
Недавно стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский решил выделить силы беспилотников в отдельный род войск.
Командующим был назначен полковник Вадим Сухаревский, который стал известен тем, что в апреле 2014 года отдал первый приказ об открытии огня на поражение в Донбассе.
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Дарья Осипова