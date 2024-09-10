Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский намеренно пытается скрыть неудачи украинской армии на поле боевых действий.
«Сырский приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское (до переименования украинскими властями – красноармейское – ред.) направление на два: покровское и новое кураховское (южнее), чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее"», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Она также иронично поздравила Сырского с открытием нового направления.
По словам Безуглой, всего за шесть месяцев пребывания Сырского на посту главкома ВСУ он открыл несколько направлений – харьковское, торецкое, кураховское, но закрыл авдеевское, Крынки и Работино, язвительно отметив, что Украине они были не нужны, и русские смогли забрать их себе.
«Герасимов — Сырский: 7:1», — заключила Безуглая.
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Элина Позднякова