Армия России нанесла мощный удар по построению ВСУ в Полтаве

Депутат Рады Марьяна Безуглая подтвердила, что в Полтаве 3 сентября был мощный прилет по построению военных ВСУ.
«Полтава. Построение в 128-й бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда «решали». Есть повторение и повторение трагедий. Где предел?» — пишет Безуглая в своей соцсети.
При этом украинское издание «Страна» цитирует слова эксперта по связи Сергея Флеша, который пишет, что на месте прилета в Полтаве «большая беда».
А местный житель сообщил, что ракеты попали туда, где было много украинских солдат. Он добавил, что там много убитых и раненых.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по бывшему военному училищу в Полтаве. По его словам, там готовили сотрудников, занимающихся средствами радиоэлектронной борьбы.
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Элина Позднякова