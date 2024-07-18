Депутата вывели в наморднике с заседания Европарламента

Фото: РИА Новости/Стрингер
В наморднике с заседания Европарламента вывели румынского депутата Диану Шошоакэ. Об этом сообщает портал g4media.ro. Уточняется, что все произошло при обсуждении кандидатуры на пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Шошоакэ нацепила намордник, чтобы выразить протест против ограничений свободы слова. Румынский парламентарий выкрикивала в адрес ныне переизбранной главы ЕК «ты убила людей».
Председатель пленарного заседания Роберта Метсола решила удалить Шошоакэ, поскольку та мешала выступать другому депутату.
В итоге Шошоакэ все же была удалена под бурные овации других участников.
Читайте также:
Орбан формирует новый политический альянс в Европарламенте
Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатов на высшие посты в евроинституты
Депутат Водолацкий: Выборы в Европе — крах русофобской политики
Председатель пленарного заседания Роберта Метсола решила удалить Шошоакэ, поскольку та мешала выступать другому депутату.
«Сколько коллег нам нужно, чтобы вывести ее из зала?» — спрашивала Метсола.
В итоге Шошоакэ все же была удалена под бурные овации других участников.
Читайте также:
Орбан формирует новый политический альянс в Европарламенте
Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатов на высшие посты в евроинституты
Депутат Водолацкий: Выборы в Европе — крах русофобской политики
Никита Кротов