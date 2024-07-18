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Депутата вывели в наморднике с заседания Европарламента

Румынского депутата Европарламента выгнали с заседания после надетого намордника
18 июля 2024, 19:41
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

В наморднике с заседания Европарламента вывели румынского депутата Диану Шошоакэ. Об этом сообщает портал g4media.ro. Уточняется, что все произошло при обсуждении кандидатуры на пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Шошоакэ нацепила намордник, чтобы выразить протест против ограничений свободы слова. Румынский парламентарий выкрикивала в адрес ныне переизбранной главы ЕК «ты убила людей».

Председатель пленарного заседания Роберта Метсола решила удалить Шошоакэ, поскольку та мешала выступать другому депутату.



«Сколько коллег нам нужно, чтобы вывести ее из зала?» — спрашивала Метсола.

В итоге Шошоакэ все же была удалена под бурные овации других участников.

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#депутаты
#скандал
#новости
МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России
Захарова: отказ Чехии признавать паспорта России без биометрии недружественен
18 июля 2024, 19:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Чехии признавать паспорта России без биометрического чипа является недружественным шагом. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Захаровой, данный шаг направлен на ухудшение отношений двух государств. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобная мера затрудняет нахождение в Чехии российского дипломатического корпуса.

Захарова заключила, что такие действия включают Прагу в «авангард русофобской политики».

Напомним, в мае текущего года правительство Чехии официально отозвало своего посла в РФ Витезслава Пивоньку назад в республику. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мид рф
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NYT: демократы перенесли на август выдвижение Байдена кандидатом на выборах
18 июля 2024, 19:55

Фото: iStock/Elena Sunagatova

Демократы отложили онлайн-голосование за выдвижение действующего президента США Джо Байдена в качестве кандидата в предвыборной гонке. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times. Процедуру перенесли со следующей недели на первые числа августа.
Ранее издание The Hill заявляло, что 79% демократов готовы поддержать вице-президента США Камалу Харрис как кандидата от партии в предвыборной гонке вместо Джо Байдена, так как большинство опрошенных обеспокоены возрастом, здоровьем или умственными способностями действующего президента.

До этого издание Axios писало, что президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные, ссылаясь на неких высокопоставленных демократов.

Политики и журналисты США все больше говорят о возможной замене Байдена на фоне его провальных дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом. Например, бывший спикер конгресса Нэнси Пелоси уверена, что Байдену не обойти своего противника.

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Климов раскрыл стремления западных политиков превратить ЕС в оборонный союз
18 июля 2024, 19:43

Фото: iStock/sinonimas

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил уверенность в том, что стремление главы Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен переориентировать Евросоюз из экономического блока в оборонный союз вызвано желанием удержать власть.
«Они, чтобы мобилизовать свои силы и удержать власть, готовы действительно превратить ЕС в военный лагерь, что полностью противоречит тем идеям, которые лежали в основе создания Союза. Но это вариант страховки на случай, если вдруг Вашингтон изменит свою стратегическую линию, чего они очень боятся», — пояснил в беседе с NEWS.ru Климов.

Он добавил, что такой план может готовиться и на тот случай, если демократы в США потеряют власть.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк раскритиковал планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить Евросоюз из экономического пространства в оборонный блок.

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#власть
#план
#ес
#евросоюз
#ек
#политика
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Названо имя кандидата, который может заменить Байдена на президентских выборах
The Hill: кандидатуру Камалы Харрис вместо Байдена поддержали 79% демократов
18 июля 2024, 19:14

Фото: сайт Кремля

По данным опроса Economist и YouGov, 79% демократов готовы поддержать вице-президента США Камалу Харрис как кандидата от партии в предвыборной гонке вместо Джо Байдена. Об этом пишет The Hill. Большинство опрошенных обеспокоены возрастом, здоровьем или умственными способностями действующего президента, говорится в статье.
По данным издания, порядка 28% демократов считают, что у Харрис больше шансов победить Дональда Трампа, около 32% заявили, что у вице-президента столько же шансов, 24% – что меньше.

Отмечается, что чуть больше половины опрошенных – 51% – говорят, что Байден должен отказаться от участия в выборах и дать дорогу другому кандидату от Демпартии.

Согласно опросам, хоть большинство и считает, что Байдену нужно уйти в отставку, лишь малая часть действительно уверена в том, что президент США пойдет на это.

Ранее издание Axios заявило, что президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные, ссылаясь на неких высокопоставленных демократов.

Политики и журналисты США все больше говорят о возможной замене Байдена на фоне его провальных дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом. Например, бывший спикер конгресса Нэнси Пелоси уверена, что Байдену не обойти своего противника.

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#сша
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#байден
#джо байден
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На Украине обвинили Зеленского в доведении страны до обвала
Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в доведении Украины до обвала
18 июля 2024, 19:06

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что украинский лидер Владимир Зеленский довел страну до критического состояния.
По словам Соскина, бюджет Украины опустошен, девальвация уже не помогает. Повышение налогов для населения также не способствует улучшению ситуации.

Экс-советник отметил, что Зеленский и его свита уже использовали все возможные формы ограбления и удержания собственной власти. Соскин заключил, что «все идет к полному развалу».

Ранее участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Германия и иные государства Евросоюза видят бесперспективность помощи Украине и поэтому урезают расходы на ее поддержку.

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#зеленский
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Захарова высмеяла инициативу Урсулы фон дер Ляйен о сбалансированной ЕК
Захарова посмеялась над инициативой фон дер Ляйен по ЕК, упомянув трансгендеров
18 июля 2024, 18:58

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по гендерной сбалансированности высмеяла российский дипломат Мария Захарова в Telegram-канале.
«Мне кажется, нарушены права трансгендеров и небинарных личностей», — написала официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что переизбранная главой ЕК фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную комиссию.

«Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии», — говорила политик.

Она добавила, что уже в течение ближайших недель пригласит страны-участницы ЕС для определения кандидатов в ЕК. Определить нужно будет как мужчину, так и женщину.

Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на пять лет.

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#мир
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#евросоюз
#мария захарова
#мид
#мид рф
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Байден может сняться с выборов уже в эти выходные
Axios: Байден может сняться с выборов уже в эти выходные
18 июля 2024, 18:16

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные, пишет издание Axios, ссылаясь на неких высокопоставленных демократов. Ранее в администрации заокеанского лидера сообщали, что он заразился коронавирусом.
В частности, отмечались некие мягкие симптомы заболевания, при этом политик вакцинировался. Подчеркивалось, что хозяин Белого дома собирается быть самоизолированным в Делавэре, где расположена его резиденция. Оттуда он продолжит выполнять обязанности главы государства.

Политики и журналисты США все больше говорят о возможной замене Байдена на фоне его провальных дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом. Например, бывший спикер конгресса Нэнси Пелоси уверена, что Байдену не обойти своего противника.

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#мир
#сша
#выборы
#джозеф байден
#новости
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Минюст пополнил список иноагентов
The Moscow Times* и Фонд Карнеги* признаны иноагентами в России
18 июля 2024, 17:59

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В реестр иноагентов внесены издание The Moscow Times* и Фонд Карнеги за Международный Мир*. Об этом сообщил Минюст.
«The Moscow Times* ("Москоу Таймс") (Королевство Нидерландов)… Carnegie Endowment for International Peace* («Фонд Карнеги за Международный Мир») (США)», — указано в перечне.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск признанную иноагентом журналистку Светлану Прокопьеву*. На сайте ведомства сказано, что женщину ищут по уголовной статье, однако не уточняется, по какой именно.

Известно лишь, что она проживает за границей, признана виновной за оправдание терроризма и дискредитацию ВС РФ. Прокопьевой назначали несколько штрафов на внушительные суммы.

*Признаны иноагентами в РФ

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#минюст рф
#иноагенты
#новости
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Фон дер Ляйен пообещала создать гендерный баланс в Еврокомиссии к августу 2024
18 июля 2024, 17:20

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала создать гендерно сбалансированную Еврокомиссию к середине августа 2024 года. Об этом она заявила на пресс-конференции в рамках сессии Европарламента в Страсбурге после того, как ее переизбрали еще на 5 лет.
«В ближайшие недели я приглашу страны ЕС определить кандидатов в новую Еврокомиссию, я попрошу представить двух кандидатов: мужчину и женщину. Я проведу интервью с кандидатами в середине августа и выберу лучших, которые разделяют приверженность Европе. Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии», — пообещала фон дер Ляйен.
На данный момент в Еврокомиссии состоят 27 еврокомиссаров, по одному от каждой страны-участницы Евросоюза.

Ранее сообщалось, что депутаты проголосовали за назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК на 2025-2029 годы. За это решение проголосовал 401 из 720 депутатов Европарламента.

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