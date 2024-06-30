Орбан формирует новый политический альянс в Европарламенте

Фото: Сайт Кремля
В Европейском парламенте формируется новый политический альянс с партией «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и чешской партией ANO. Об этом в воскресенье объявил глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.
Новый политический альянс готов принять в свои ряды партии других стран Евросоюза, подчеркнул Кикль в ходе совместной пресс-конференции с участием Орбана, главой ANO Андреем Бабишем и главой АПС на выборах к Европарламент Харальдом Вилимски.
Кикль также подчеркнул, что Орбан является единственным на данный момент главой правительства в ЕС, который выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. При этом саму военную операцию осуждают остальные члены НАТО.
Альянс получил название «Патриоты Европы».
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Кикль также подчеркнул, что Орбан является единственным на данный момент главой правительства в ЕС, который выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. При этом саму военную операцию осуждают остальные члены НАТО.
Альянс получил название «Патриоты Европы».
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Анастасия Чинкова