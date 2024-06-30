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Орбан формирует новый политический альянс в Европарламенте

Глава АПС Кикль сообщил о формировании нового политического альянса в ЕП
30 июня 2024, 15:58
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

В Европейском парламенте формируется новый политический альянс с партией «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и чешской партией ANO. Об этом в воскресенье объявил глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.
Новый политический альянс готов принять в свои ряды партии других стран Евросоюза, подчеркнул Кикль в ходе совместной пресс-конференции с участием Орбана, главой ANO Андреем Бабишем и главой АПС на выборах к Европарламент Харальдом Вилимски.

Кикль также подчеркнул, что Орбан является единственным на данный момент главой правительства в ЕС, который выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. При этом саму военную операцию осуждают остальные члены НАТО.



Альянс получил название «Патриоты Европы».

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#венгрия
#евросоюз
#партия
#политика
NI: Путин не блефует, предупреждая Запад о последствиях отправки войск на Украину
National Interest: Путин направил недвусмысленное предупреждение Западу
30 июня 2024, 14:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях продолжения поддержки Западом Украины и отправки туда контингента иностранных войск.
Об этом в статье для издания The National Interest написал обозреватель Бенджамин Гилтнер. Он напомнил, что в своём ежегодном послании Федеральному Собранию российский лидер предупредил страны-члены НАТО о том, что они должны понимать, что дальнейшее продолжение накачивания Киева оружием и, тем более, отправка войск альянса на Украину чревато конфликтом с применением ядерного оружия и концом цивилизации.

Автор публикации напомнил высказывание известного военного и ядерного стратега Бернарда Броуди, который утверждал, что страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы. Гилберт указал, что отсутствие понимания последствий эскалации может привести к ужасающему результату. Поэтому он призвал западных политиков внимательно относиться к интерпретации российских сигналов.

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#конфликт
#ядерное оружие
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Запад и Восток готовятся к масштабному вооружённому конфликту, заявил Вучич
Вучич: Запад и Восток готовятся к большому вооружённому конфликту
30 июня 2024, 13:33

Фото: iStock/Valentina Shilkina

Западные и восточные государства готовятся к масштабному конфликту, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
По его словам, конфликт ливанского движения «Хезболлах» с Израилем, выбор антироссийского бывшего премьер-министра Эстонии Кайи Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза, а также закупки вооружения государствами Запада и Востока указывают на готовящийся крупный конфликт.

Столкновения движения «Хезболлах» с Израилем невозможно избежать, а после него конфликты пойдут волной, задействуя весь Запад и Восток.

Вучич подчеркнул, что решение ЕС о назначении Каллас на пост главы дипломатии – это сигнал Европы о сопротивлении российской агрессии. Однако Россия в ответ на это, предположил сербский президент, заявит о борьбе до конца всеми имеющимися силами. Всё это лишь усугубит и так напряжённую обстановку.

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#запад
#вучич
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Депутат бундестага Котре: факты причастности США к подрыву «СП-2» неоспоримы
30 июня 2024, 13:32

Фото: istockphoto/guteksk7

Публичное высказывание члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томаса Крюгера о том, что спецслужбы США пытались воспрепятствовать завершению строительства «Северного потока – 2», в очередной раз доказывают причастность Вашингтона к подрыву газопровода.
Об этом в разговоре с «Известиями» заявил 30 июня депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. Он отметил, что неправительственные организации (НПО) только делали вид, что занимаются вопросами экологии и сохранения окружающей среды, а на самом деле вели активную работу по срыву поставок российского газа.

По словам немецкого парламентария, благодаря этой ситуации полностью сошёлся пазл, доказывающий причастность США к подрыву газопровода, и эти доказательства являются неоспоримыми. Котре считает, что через несколько лет будет окончательно подтверждена вина тех, кто на самом деле в ответе за теракты на «Северных потоках», но к тому моменту на повестке дня будут совсем другие вопросы.

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#сша
#депутат
#северный поток
#теракт
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Северная Корея обвинила США в создании «азиатской НАТО»
МИД КНДР обвинил США в создании азиатской НАТО после военных учений
30 июня 2024, 12:36

Фото: iStock/NatanaelGinting

США, Япония и Южная Корея оправдывают совершённые военные учения усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в региона, но на самом деле они создали военный блок наподобие «азиатской НАТО». Об этом сообщили в МИД Северной Кореи.
В ведомстве уточнили, что все заявления США, Китая и Южной Кореи являются лишь уловкой для уклонения от международных обвинений в отношении фабрикации нового агрессивного блока.

По словам представителей внешнеполитического ведомства КНДР, такие манёвры опасны, поскольку систематизируют и повышают уровень организованности «азиатской НАТО».

Также в МИД напомнили, что по итогам саммита США, Японии и Южной Кореи, прошедшего в августе 2023 года, страны договорились о совместном реагировании на возможные угрозы в регионе. Такой принцип работы напоминает коллективную оборону НАТО, отметили в Пхеньяне.

Напомним, что днём ранее США, Япония и Южная Корея завершили трёхдневные военные учения в Восточно-Китайском море.

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#сша
#кндр
#китай
#южная корея
#нато
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Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов
30 июня 2024, 12:24

Фото: istockphoto/SimonLukas

Во Франции начался первый тур голосования на досрочных парламентских выборах. Утром 30 июня свои голоса в избирательных округах отдали большинство лидеров левых и правых партий страны.
Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла проголосовал на избирательном участке в коммуне Гарш департамента О-де-Сен к западу от Парижа. Национальный секретарь левой «Непокорившейся Франции» Мануэль Бомпар отдал свой голос в Марселе. Также утром на свой избирательный участок пришел бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, возглавляющий партию «Горизонты», которая входит в коалицию, поддерживающую действующего президента Эммануэля Макрона.

На европейской части Франции внеочередные выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента страны) пройдут с 8:00 до 18:00 по местному времени (с 9:00 до 19:00 по Москве). В крупных городах работу избирательных участков могут продлить в зависимости от явки избирателей. При этом на заморских французских территориях в Азиатском регионе (включая Новую Каледонию) голосование уже практически завершено.

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#парламент
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США перебросили бронетехнику на новую базу НАТО в Польше
США перебросили танки Abrams и другую технику на базу НАТО в Польше
30 июня 2024, 11:59

Фото: iStock/OlyaSolodenko

США перебросили партию бронетехники на новые склады НАТО на американской военной базе на западе Польши. Об этом сообщает издание Пентагона Stars and Stripes.
Отмечается, что речь идёт о 14-ти танках М1 Abrams и другой бронетехнике, которые способны снабдить целую бронетанковую бригаду для борьбы с агрессией на восточном фланге НАТО.

Техника доставлена на полигон, расположенный в 400 километрах от границы с Украиной. Уточняется, что в будущем там появятся порядка 85 танков, 190 бронированных машин, включая М2 Bradley, артиллерийские орудия и самоходные гаубицы.

Данная военная база имеет большое значения для Североатлантического альянса за счёт её стратегического расположения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на территориях стран НАТО появятся три военные базы, с которых будет доставляться вооружение Киеву.

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#военная техника
#база
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МИД КНР сообщил о предстоящих визитах Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан
30 июня 2024, 11:26

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует 6-8 июля посетить с рабочим визитом Казахстан и Таджикистан. Об этом сообщила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин.
В рамках поездки китайский лидер примет участие в работе 24-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая пройдёт в Астане, указано в сообщении на официальном сайте МИД КНР. Кроме того, Си Цзиньпин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершит государственный визит в эти две страны.

Председатель КНР вместе с Эмомали Рахмоном примет участие в торжественной церемонии открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана. Эти здания органов государственной власти были построены на грант Китая в 230 миллионов долларов.

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Религиовед Лункин: патриарх Варфоломей действовал в интересах США
30 июня 2024, 11:12

Фото: istock/william87

Анкара выразила недовольство тем, что в саммите в Швейцарии принял участие турецкоподданный религиовед Константинопольский Варфаламей. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что Патриарх прибыл в Грецию, но не торопится отправляться в Фанар. При этом на саммите по Украине в Швейцарии он стал единственным религиозным представителем.

МИД Турции после этого потребовал объяснить, как в коммюнике оказалась подпись Варфаламея. По словам религиоведа Романа Лукина, Варфаламей присутствовал на саммите в интересах США. Произошедшим оказались крайне недовольны турецкие власти.

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#сша
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#турция
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#швейцария
#саммит
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Британские ВМС зафиксировали подозрительное сближение с судном у берегов Йемена
30 июня 2024, 10:30

Фото: istockphoto/rarrarorro

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) зафиксировал инцидент в Красном море в 13 морских милях к юго-западу от портового города Моха в Йемене.
Британский флот охарактеризовал его как «подозрительное сближение», о чём представители UKMTO написали на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter). Подробности происшествия не приводятся.

Ранее правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, заявляло о своей поддержке Палестины и твёрдом намерении атаковать корабли, связанные с Израилем. Они призвали другие страны отозвать свои экипажи и избегать сближения с ними в море.

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