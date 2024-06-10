Депутат Водолацкий: Выборы в Европе — крах русофобской политики

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что результаты выборов в Европарламент демонстрирует крах русофобской политики Европы.
«Выборы, которые прошли в Европе, — это крах всей русофобской политики, которая все эти годы насаждалась в умы гражданского общества. Все понимали, что их обманывают, что сегодня Шольц, Макрон и все остальные являются марионетками англосаксов, что сегодня США делают из них какую-то колонию», — прокомментировал в беседе с RT Водолацкий.Он сравнил политику лидеров западных стран с разрушающимся карточным домиком.
Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что прошедшие выборы в Европейский парламент раскрыли серьёзное недовольство населения.
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