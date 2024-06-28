Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатов на высшие посты в евроинституты

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Лидеры государств и правительств Евросоюза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие 5 лет. Об этом в соцсети X написал уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Мишель пояснил, что Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, бывший премьер Португалии Антониу Кошта должен вступить в должность руководителя Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас станет главой дипломатии Европейского союза.
Уточняется, что в следующем месяце Европарламент на пленарной сессии должен будет проголосовать за назначенных Евросоветом кандидатов, после чего решения вступят в силу. Каллас сможет приступить к своим обязанностям в октябре, Кошта — в декабре, а фон дер Ляйен в начале осени представит новый состав ЕК.
Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза намерены создать новый режим антироссийских санкций из-за ее якобы «дестабилизирующих действий за рубежом».
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Уточняется, что в следующем месяце Европарламент на пленарной сессии должен будет проголосовать за назначенных Евросоветом кандидатов, после чего решения вступят в силу. Каллас сможет приступить к своим обязанностям в октябре, Кошта — в декабре, а фон дер Ляйен в начале осени представит новый состав ЕК.
Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза намерены создать новый режим антироссийских санкций из-за ее якобы «дестабилизирующих действий за рубежом».
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Екатерина Коршунова