Депутата Юрия Напсо выгнали из Госдумы за 200 прогулов

Юрий Напсо (фото: Telegram @NapsoYuriy)
Депутата Юрия Напсо выгнали из Госдумы, поскольку он 200 дней не появлялся на работе и жил в Арабских Эмиратах. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что член фракции ЛДПР перестал посещать заседания и саму Госдуму в целом ещё в апреле 2023 года.
При этом уточняется, что для прекращения полномочий депутата достаточно 30 прогулов.
Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, впредь комиссия будет тщательнее следить за посещаемостью и дисциплиной депутатов.
Напомним, что Юрий Напсо до последнего времени являлся действующим депутатом Госдумы, который был избран в составе федерального списка кандидатов и выдвинут фракцией ЛДПР. В середине февраля прошлого года председатель главного органа законодательной власти Вячеслав Володин поручил выяснить, почему он не посещает заседания.
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При этом уточняется, что для прекращения полномочий депутата достаточно 30 прогулов.
Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, впредь комиссия будет тщательнее следить за посещаемостью и дисциплиной депутатов.
Напомним, что Юрий Напсо до последнего времени являлся действующим депутатом Госдумы, который был избран в составе федерального списка кандидатов и выдвинут фракцией ЛДПР. В середине февраля прошлого года председатель главного органа законодательной власти Вячеслав Володин поручил выяснить, почему он не посещает заседания.
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Анастасия Чинкова