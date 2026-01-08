Депутаты ЕС обсуждают возможность «заморозки» торгового соглашения с США
Депутаты Европейского парламента обсуждают возможность «заморозки» торгового соглашения между ЕС и США, считая, что Вашингтон уже нарушил его условия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на главу комитета ЕП по международной торговле Бернда Ланге.
По его словам, в Европарламенте ведутся более широкие дискуссии о целесообразности приостановки сделки, подписанной в Шотландии. Как утверждает издание, уже через три недели после подписания соглашения США якобы нарушили его условия, повысив пошлины на сталь и алюминий с 15% до 20%.
«Пока это не будет исправлено, я не вижу причин соглашаться на нулевые пошлины на всю промышленную и сельскохозяйственную продукцию США», — заявил Ланге.
Кроме того, депутат Европарламента от Дании Пер Клаусен призвал приостановить ратификацию торгового соглашения до тех пор, пока США не откажутся от территориальных претензий на Гренландию. По информации Politico, он собирает подписи, чтобы подать формальное обращение лидерам политических групп с требованием заморозить процесс ратификации.
«Если мы примем это соглашение в то время, как Трамп угрожает миропорядку и напрямую высказывает территориальные претензии в отношении Дании, то это будет выглядеть как поощрение его действий и только добавит масла в огонь», — приводит издание слова Клаусена.