Депутаты ЕС обсуждают возможность «заморозки» торгового соглашения с США

08 января 2026, 17:30

Фото: iStock/Iurii Kuzo

Депутаты Европейского парламента обсуждают возможность «заморозки» торгового соглашения между ЕС и США, считая, что Вашингтон уже нарушил его условия. Об этом сообщает Politico со ссылкой на главу комитета ЕП по международной торговле Бернда Ланге.





По его словам, в Европарламенте ведутся более широкие дискуссии о целесообразности приостановки сделки, подписанной в Шотландии. Как утверждает издание, уже через три недели после подписания соглашения США якобы нарушили его условия, повысив пошлины на сталь и алюминий с 15% до 20%.





«Пока это не будет исправлено, я не вижу причин соглашаться на нулевые пошлины на всю промышленную и сельскохозяйственную продукцию США», — заявил Ланге.

«Если мы примем это соглашение в то время, как Трамп угрожает миропорядку и напрямую высказывает территориальные претензии в отношении Дании, то это будет выглядеть как поощрение его действий и только добавит масла в огонь», — приводит издание слова Клаусена.