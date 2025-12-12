Депутаты Евросоюза и Госдумы проведут видеоконференцию в середине декабря

12 декабря 2025, 12:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Несколько евродепутатов примут участие в видеовстрече с российскими парламентариями в середине декабря. Об этом сообщил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.





Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что депутаты Госдумы планируют до конца года провести встречу в формате видеоконференции с представителями Европарламента во главе с Картайзером.





«Да, другие депутаты будут участвовать. Некоторые - напрямую, другие - через своих помощников», — отметил Картайзер.