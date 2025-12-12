Финляндия построила 140 из 200 километров забора на границе с Россией
Финляндия возвела уже около 140 километров пограничного забора из планируемых 200 на границе с Россией. Об этом сообщает группа региональных изданий Uutissuomalainen.
По информации финской погранохраны, забор имеет высоту 4,5 метра, из которых около метра составляет колючая проволока. Часть конструкции уходит под землю. Основное строительство ведётся на юго-восточном участке, где находятся наиболее загруженные КПП. Камеры наблюдения устанавливают через каждые 20 метров ограждения.
Обслуживание забора обойдётся примерно в четыре миллиона евро ежегодно.Строительство по всей 1300-километровой границе с Россией Финляндия не рассматривает из-за высокой стоимости — в среднем 1,8 миллиона евро за километр.
Ожидается, что большая часть работ будет завершена в 2025 году, а весь проект — в 2026-м.
