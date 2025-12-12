Глава Евродипломатии рассказала о потрясении из-за скандала с Могерини
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и нацбезопасности Кая Каллас в ходе собрания сотрудников Европейской службы внешних связей, посвященного аресту ее предшественницы Федерики Могерини, признала влияние инцидента на репутацию ЕС. Об этом сообщает Euractiv.
Выступление Каллас продлилось около 30 минут.
«Скандалы, очевидно, потрясли нашу службу», — сказала глава Евродипломатии.
Напомним, 2 декабря в Бельгии задержали экс-главу Евродипломатии Федерику Могерини и еще несколько человек по делу о мошенничестве. Арест связан с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который Могерини возглавляла.
