Le Monde: Киев согласен на буферную зону в ДНР в случае взаимного отвода войск
Украинские власти согласны с идеей создания демилитаризованной буферной зоны в Донбассе, однако считают необходимым взаимный отвод сил по текущей линии фронта. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.
По информации издания, обновлённый проект включает 20 пунктов и уже был передан США. Киев настаивает, что формирование буферной зоны возможно лишь в случае одновременного отвода украинских и российских войск по обе стороны действующей линии соприкосновения.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Le Monde пояснил, что демилитаризация может предполагать как полный вывод вооружений, так и ограничение по тяжёлым системам — этот вопрос ещё предстоит определить «с логической и юридической точки зрения». К тому же он признал, что часть территорий, о которых идёт речь в плане, останется под контролем России.
