Володин обвинил «ряд министерств» в недобросовестной работе

Вячеслав Володин (Фото: Kremlin.ru)
Некоторые российские министерства недобросовестно подходят к выполнению своих обязанностей. Из-за этого возникают проблемы и недоработки в зоне их ответственности и полномочий.
Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в ходе своего выступления на пленарном заседании. По его словам, существуют сложности в вопросах обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, а также дефицита кадров в сферах здравоохранения и образования.
Спикер нижней палаты российского парламента выразил надежду, что в ходе весенней сессии эти вопросы удастся вынести на обсуждение депутатов, что будет способствовать устранению недостатков и улучшению ситуации.
В то же время Володин отметил, что парламентарии сумели выстроить эффективную систему взаимодействия с представителями исполнительной власти. Он добавил, что по многим вопросам ведётся совместная работа во имя успешного достижения конечного результата.
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Спикер нижней палаты российского парламента выразил надежду, что в ходе весенней сессии эти вопросы удастся вынести на обсуждение депутатов, что будет способствовать устранению недостатков и улучшению ситуации.
В то же время Володин отметил, что парламентарии сумели выстроить эффективную систему взаимодействия с представителями исполнительной власти. Он добавил, что по многим вопросам ведётся совместная работа во имя успешного достижения конечного результата.
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Александр Бойцов