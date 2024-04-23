Депутаты Госсовета Крыма удивились, что они работают

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В ходе очередного заседания председатель госсовета Крыма Владимир Константинов забыл выключить микрофон после объявления перерыва. Видеозапись с частью диалога между ним и его заместителем, депутатом Ефимом Фиксом, была опубликована в Telegram-канале «Mash на волне».
На записи слышно, как Константинов начинает разговор с Фиксом.
Ранее сообщалось, что вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин отверг подозрения в связи с движением ЛГБТ*.
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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
«Слушай, у меня такое ощущение, что мы работаем», — говорит глава парламента. Его заместитель соглашается: «Да, ничего себе! Пашем!».
Ранее сообщалось, что вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин отверг подозрения в связи с движением ЛГБТ*.
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Хинштейн обвинил самарского министра Бурцева и его коллегу в гомосексуализме
*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
Артем Кузьмин