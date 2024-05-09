Депутаты из партии Зеленского ушли из зала во время награждения Залужного

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Депутаты из партии украинского президента Владимира Зеленского дружно покинули зал заседаний городского совета Киева во время награждения бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.
Украинское издание «Страна.ua» передаёт, что депутаты фракции в полном составе покинули сессионный зал во время голосования за присвоение экс-главкому ВСУ и поэтессе Лине Костенко звания «Почетный гражданин Киева». Сопредседатель фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевском совете Дмитрий Белоцерковец предположил, что председатель фракции «Слуга народа» Андрей Витренко, мог получить соответствующий звонок из офиса президента.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил, что экс-главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный стал почетным гражданином столицы Украины «за личные заслуги во время обороны Киева и защиту суверенитета» украинского государства.
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Александр Бойцов