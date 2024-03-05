Кличко назвал решение Зеленского об отстранении Залужного ошибкой

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Увольнение Валерия Зарудного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) было огромной ошибкой украинского президента Владимира Зеленского, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
«Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», – заявил он. Кличко также отметил, что Зеленский должен был объяснить причины такого решения, поскольку многие украинцы «чувствовали растерянность и отчаяние».
Напомним, что 8 февраля, украинский лидер снял Валерия Залужного с поста главного командующего ВСУ, назначив вместо него Александра Сырского.
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Александр Климов