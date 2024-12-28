Депутаты обратятся в Генпрокуратуру из-за артистов, запустивших аукцион в поддержку Киева

Фото: Фотобанк Московской области
Депутаты Госдумы направят обращение в Генеральную прокуратуру для привлечения к ответственности покинувших Россию артистов, которые запустили аукцион в поддержку Украины. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев в своём Telegram-канале.
Отмечается, что двухнедельный аукцион запустили 50 деятелей культуры (музыканты, актёры, художники, журналисты и писатели), бежавшие из России после начала СВО. На аукционе представлены более 100 лотов в поддержку Украины. Он проводится при поддержке США.
Пискарёв назвал проведение аукциона ярким примером, подтверждающим, что президент Владимир Путин в субботу не зря подписал закон о спецсчетах для иноагентов. В связи с тем, что граждане России приняли участие в проекте нежелательных НПО, будет направлено обращение в Генпрокуратуру с требованием привлечь их к ответственности.
По словам депутата, всего в акции принимают участие более 25 граждан России, признанных иноагентами. Среди них группа Би-2*, рэпер NoizeMC*, певица Монеточка*, телеведущая Татьяна Лазарева* и музыкант Борис Гребенщиков*. Также к аукциону причастны несколько организаций, признанных в России нежелательными, – «Медуза»** и «Дождь»**.
Читайте также:
Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о своей мечте вернуться в Россию
Иноагент Смольянинов* обжаловал заочный арест по делу о фейках об армии России
Стало известно о возможном появлении в деле бывшей ведущей программы «Вести» новых фигурантов
*признаны Минюстом РФ иноагентами
**организации, признанные нежелательными на территории России
Пискарёв назвал проведение аукциона ярким примером, подтверждающим, что президент Владимир Путин в субботу не зря подписал закон о спецсчетах для иноагентов. В связи с тем, что граждане России приняли участие в проекте нежелательных НПО, будет направлено обращение в Генпрокуратуру с требованием привлечь их к ответственности.
По словам депутата, всего в акции принимают участие более 25 граждан России, признанных иноагентами. Среди них группа Би-2*, рэпер NoizeMC*, певица Монеточка*, телеведущая Татьяна Лазарева* и музыкант Борис Гребенщиков*. Также к аукциону причастны несколько организаций, признанных в России нежелательными, – «Медуза»** и «Дождь»**.
Читайте также:
Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила о своей мечте вернуться в Россию
Иноагент Смольянинов* обжаловал заочный арест по делу о фейках об армии России
Стало известно о возможном появлении в деле бывшей ведущей программы «Вести» новых фигурантов
*признаны Минюстом РФ иноагентами
**организации, признанные нежелательными на территории России
Анастасия Чинкова