Депутаты подрались при обсуждении закона об иноагентах в парламенте Грузии

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Депутаты оппозиционных партий и парламентского большинства подрались в парламенте Грузии при рассмотрении законопроекта об иноагентах. Трансляция заседания ведётся в прямом эфире грузинскими телекомпаниями.
В настоящее время в парламенте Грузии проходит пленарное заседание, на котором депутаты должны проголосовать в третьем, окончательном чтении по законопроекту об иноагентах. Одновременно с этим в Тбилиси проходит массовая акция протеста.
Во время заседания стороны, имеющие противоположные взгляды на принимаемый закон, устроили массовую драку в стенах парламента.
Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта» в апреле повторно внесла в парламент законопроект об иноагентах. Это вызвало волну критики среди оппозиционно настроенных политиков и граждан страны, которые вышли на акции протеста.
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Во время заседания стороны, имеющие противоположные взгляды на принимаемый закон, устроили массовую драку в стенах парламента.
Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта» в апреле повторно внесла в парламент законопроект об иноагентах. Это вызвало волну критики среди оппозиционно настроенных политиков и граждан страны, которые вышли на акции протеста.
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Анастасия Чинкова