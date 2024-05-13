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В Тбилиси решили использовать спецназ против демонстрантов

13 мая 2024, 06:24
Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Вокруг парламента Грузии в Тбилиси появились спецназ и спецтехника, которые разогнали протестующих, передает РИА Новости.
По данным издания, демонстранты не спали всю ночь, протестуя против закона об иностранных агентах. Очевидцы отметили, что возле парламента на площади Руставели находится спецтехника, дополнительные бригады.

Утром парламент принял решение созвать комитет по юридическим вопросам для обсуждения законопроекта в третьем чтении.



Ранее в центре Тбилиси началось шествие в честь Дня Европы и против принятия закона об иностранных агентах. Проевропейская акция, в ходе которой граждане требовали отмены закона об иностранных агентах, была запланирована неправительственными организациями. Участники акции собрались в четырех точках города и прошли маршем до площади Европы.

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#митинг
На Украине назвали трагичным назначение Белоусова министром обороны
Депутат Рады Кучеренко: назначение Белоусова министром обороны трагично
13 мая 2024, 05:26

Фото: iStock/Prostock-Studio

Депутат от «Батькивщины» Алексей Кучеренко прокомментировал в Facebook* предложение президента России Владимира Путина назначить вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны.
Комментируя оценку украинского экономиста Алексея Куща, назвавшего назначение Белоусова «очень плохой новостью», Кучеренко назвал такое решение трагическим для всей страны.

Российский лидер Путин назначил министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Напомним, что Правительство России подало в отставку вскоре после вступления Владимира Путина в должность президента страны 7 мая.

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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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Сепаратисты допустили создание коалиционного правительства в Каталонии
Экс-глава Каталонии Пучдемон допустил формирование сепаратистского правительства
13 мая 2024, 05:13

Фото: РИА Новости/Джорди Бойшареу

Бывший глава Каталонии и лидер политической партии Junts per Catalunya Карлес Пучдемон допустил формирование коалиционного правительства представителями партий, поддерживающих независимость региона, сообщает РИА Новости.
«Мы в состоянии создать прочное правительство, подчиняющееся исключительно каталонцам», – отметил политик.

Пучдемон добавил, что в ближайшие часы его партия сосредоточится на формировании слаженного правительства с хорошим руководством в парламенте, чтобы избежать повторения выборов. Пучдемон считает, что перспектива выборов – плохая новость для страны.

После подсчета 99,4 процента голосов в 135-местном парламенте лидирует Социалистическая партия Каталонии, выступающая за единство Испании. Партия получила 42 места.

Выступающие за независимость автономного сообщества Junts Per Catalunya и «Левые республиканцы Каталонии» (ERC) получили 35 и 20 мест соответственно. У Правой народной партии 15 мест, а у ультраправой Vox – 11.

Согласно результатам выборов, ни одна из партий не получила достаточно мест, чтобы выдвинуть единого кандидата на пост президента. Теперь начнутся переговоры о создании коалиции.

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#выборы
#парламент
#кандидаты
#партия
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Стало известно о планах Польши укрепить пограничное заграждение с Белоруссией
Польша выделит $375 млн на укрепление заграждения на границе с Белоруссией
13 мая 2024, 01:40

Фото: iStock/kodda

Польша планирует выделить более 375 миллионов долларов на укрепление заграждения на границе с Беларусью, построенного в 2022 году, сообщил телеканал TVN24 со ссылкой на заместителя министра национальной обороны Польши Цезария Томчика.
«Сама модернизация заграждения будет, скорее всего, стоить около 1,5 миллиарда злотых (порядка 375 миллионов долларов – прим. «Радио 1»), и именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало», – отметил он.

Томчик добавил, что проектом по укреплению забора занимается команда польских инженеров и сотрудников технологического университета Силезии. По его мнению, после укрепления заграждение станет «непроходимым», хотя изначально оно было временным решением.

В сентябре 2023 года польские власти объявили тендер на строительство барьера на границе с Белоруссией. Длина заграждения, который оснащен электронной системой слежения, составил 172 километра.

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#граница
#университет
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Жена президента Сербии приняла в Белграде супругу Зеленского
Танюг: жена президента Сербии Тамара Вучич приняла в Белграде Елену Зеленскую
13 мая 2024, 00:43

Фото: iStock/rarrarorro

Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич приняла в Белграде жену украинского лидера Владимира Зеленского Елену Зеленскую, сообщает информационное агентство «Танюг».
Уточняется, что встреча прошла в присутствии министров иностранных дел Сербии и Украины. Первых леди сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, его украинский коллега Дмитрий Клева и посол Украины Владимир Толкач.

Супруги президентов осмотрели белградскую муниципальную библиотеку, в которой хранится коллекция украинской литературы, получили сертификаты о членстве и ознакомились с выставкой археологических находок римской эпохи.

Елена Зеленская и Тамара Вучич осмотрели Белградскую крепость и прилегающий к ней Калемегданский парк, а также посетили памятник «Благодарности Франции» за помощь Сербии в Первой мировой войне. По данным агентства, с апреля в столице Сербии доступны украинские аудиогиды по историческим местам.

В присутствии первых леди в ректорате Университета в Белграде было подписано соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и культуры с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

В декабре Елена Зеленская призвала западные страны продолжать оказывать поддержку Украине. По ее словам, замедление темпов помощи будет представлять смертельную опасность для страны.

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#украина
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#президент
#поддержка
#дмитрий кулеба
#мид
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В США прокомментировали удар ВСУ по Белгороду
Экс-офицер США Беннет: обстрел Белгорода ВСУ «показывает характер террористов»
13 мая 2024, 00:26

Фото: РИА Новости

Американский политолог и бывший офицер армии США Скотт Беннет прокомментировал обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает издание «Известия».
Беннетт назвал атаку ВСУ на Белгород чистейшим безумием и подчеркнул, что она показала «истинный характер украинских террористов».

«Прямо перед зданием находится детская игровая площадка. Никакой заботы о мирных жителях или детях. Ими движет слепое безумие, ненависть и настоящий психоз. Эта украинская атака связана с полным безумием», – заявил он.

Военный добавил, что украинские власти осознают ограниченность времени. По его словам, нападение на Белгород – это попытка запугать Москву и вынудить ее к переговорам.

Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о тринадцати жертвах.

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#всу
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Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших в ходе обстрела Белгорода
13 мая 2024, 00:04

Фото: РИА Новости

Папа Франциск выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела Белгорода, сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий связь с понтификом.
Он отметил, что Папа выразил глубокую скорбь в связи с обрушением дома в Белгороде и осудил все формы обстрела мирных жителей.

Напомним, 12 мая Министерство обороны России объявило, что обломки одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» причинили ущерб жилому дому в Белгороде. В результате происшествия подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о тринадцати жертвах.

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#минобороны рф
#всу
#ракета
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Украину предупредили об «очень плохих новостях» после назначения Белоусова
Экономист Кущ предупредил Киев об «очень плохих новостях» из-за Белоусова
12 мая 2024, 23:56

Фото: iStock/Silent_GOS

Назначение первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны России – «очень плохие новости» для Киева, заявил украинский экономист Алексей Кущ, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Украинский эксперт отметил, что в настоящее время все движется к повышению динамики российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и стремительному росту военного производства в Российской Федерации. Кущ назвал Белоусова ключевой фигурой в создании «модели роста экономики РФ, глубоких структурных трансформаций и адаптации к санкциям».

«Для нас очень плохие новости, так как у нас должны министры следить за антиподами политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно», – заявил экономист.

Ранее стало известно, что Белоусов был представлен Совету Федерации в качестве кандидата на пост министра обороны России. Такое предложение сделал президент Владимир Путин.

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#украина
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#минобороны рф
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#владимир путин
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#совет федерации
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Путин предложил кандидатуры на посты руководителей силового блока
12 мая 2024, 23:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обозначил тех, кого он хотел бы видеть во главе силового блока. Предложения были внесены на рассмотрение Совета Федерации, сообщает информационное агентство ТАСС.
Президент предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), а Александра Бортникова – руководителем Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Путин хочет и дальше видеть на посту главы Росгвардии Виктора Золотова. Дмитрий Кочнев останется на посту директора Федеральной службы охраны (ФСО). Путин также предложил переназначить Владимира Колокольцева на пост главы МВД.

Министром обороны Путин предложил сделать бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Сергея Шойгу Путин назначил на пост секретаря Совета безопасности РФ.

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#фсб
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#свр
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#президент
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#сергей шойгу
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#сергей нарышкин
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«Не важно»: Песков об отсутствии воинского звания у нового министра обороны
Песков: отсутствие воинского звания у нового министра обороны не имеет значения
12 мая 2024, 23:27

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Владимира Путина назначить новым министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова, заявил, что отсутствие у Белоусова военного звания сейчас не имеет значения, передает ТАСС.
«Сейчас это вовсе не главное», – заявил официальный представитель Кремля, говоря о вопросе присвоения воинского звания Белоусову.

Он также сообщил, что руководителем ведомства будет гражданское лицо.

12 мая Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совета безопасности.

Совет Федерации должен сообщить Путину о результатах рассмотрения кандидатуры не позднее, чем через неделю. После этого президент сможет подписать указ о назначении.

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#совет федерации
#владимир путин
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#минобороны рф
#дмитрий песков
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