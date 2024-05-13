В Тбилиси решили использовать спецназ против демонстрантов

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Вокруг парламента Грузии в Тбилиси появились спецназ и спецтехника, которые разогнали протестующих, передает РИА Новости.
По данным издания, демонстранты не спали всю ночь, протестуя против закона об иностранных агентах. Очевидцы отметили, что возле парламента на площади Руставели находится спецтехника, дополнительные бригады.
Утром парламент принял решение созвать комитет по юридическим вопросам для обсуждения законопроекта в третьем чтении.
Ранее в центре Тбилиси началось шествие в честь Дня Европы и против принятия закона об иностранных агентах. Проевропейская акция, в ходе которой граждане требовали отмены закона об иностранных агентах, была запланирована неправительственными организациями. Участники акции собрались в четырех точках города и прошли маршем до площади Европы.
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Утром парламент принял решение созвать комитет по юридическим вопросам для обсуждения законопроекта в третьем чтении.
Ранее в центре Тбилиси началось шествие в честь Дня Европы и против принятия закона об иностранных агентах. Проевропейская акция, в ходе которой граждане требовали отмены закона об иностранных агентах, была запланирована неправительственными организациями. Участники акции собрались в четырех точках города и прошли маршем до площади Европы.
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Александр Климов