На акции против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 20 человек

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13 мая на акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси было задержано 20 человек, пишет издания Ambebi со ссылкой на МВД Грузии.
Среди них трое граждан иностранных государств, включая гражданина России 2002 года рождения и гражданина США 1995 года рождения. Еще один американец был задержан, но отказался предоставить информацию о себе и потребовал связаться с посольством.
Отмечается, что полицейские неоднократно призывали участников протеста к соблюдению правопорядка, однако они отказались подчиниться, сопротивляясь и оскорбляя сотрудников правоохранительных органов. В соответствии со статьями 166 и 173 УК Грузии протестующие были задержаны.
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Артем Кузьмин