WP: в США возобновляется повсеместное задержание мигрантов

17 июня 2025, 06:13

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Министерство внутренней безопасности США постановило возобновить в стране повсеместное задержание нелегальных мигрантов. Об этом сообщает The Washington Post.





Задержания возобновляются в отношении тех мигрантов, которые работают в аграрном секторе, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе. Соответствующее распоряжение отменяет постановление, которое давалось неделю ранее. Оно временно приостанавливало иммиграционные рейды в данных местах.





«Не будет безопасных мест для предприятий, укрывающих жестоких преступников, или намеренно подрывающих работу Службы иммиграционного и таможенного контроля», — сказала помощник министра внутренней безопасности Триша Маклафлин.