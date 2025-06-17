WP: в США возобновляется повсеместное задержание мигрантов
Министерство внутренней безопасности США постановило возобновить в стране повсеместное задержание нелегальных мигрантов. Об этом сообщает The Washington Post.
Задержания возобновляются в отношении тех мигрантов, которые работают в аграрном секторе, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе. Соответствующее распоряжение отменяет постановление, которое давалось неделю ранее. Оно временно приостанавливало иммиграционные рейды в данных местах.
«Не будет безопасных мест для предприятий, укрывающих жестоких преступников, или намеренно подрывающих работу Службы иммиграционного и таможенного контроля», — сказала помощник министра внутренней безопасности Триша Маклафлин.
Напомним, что после прихода к власти президент США Дональд Трамп значительно ужесточил миграционную политику своей страны. В частности американский лидер отменил постановление прошлой администрации о временной приостановке задержаний нелегальных мигрантов в аграрном секторе, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.