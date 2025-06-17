Трамп не поддержал участие Путина в ближайших встречах G7

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

России не следует участвовать в саммитах «Большой семерки» (G7) в ближайшее время. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на саммите G7 в Канаде.



Американский лидер подчеркнул, что многое изменилось с момента исключения России из Группы семи. При этом Трамп счёл ошибочным решение об исключении РФ из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после присоединения Крыма. Он убеждён, что украинского конфликта удалось бы избежать, если бы Москва входила в объединение.

Также Трамп в ходе саммита высказался о присоединении Китая к G7. Глава США подчеркнул, что это не такая плохая идея, однако важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог.

Анастасия Чинкова

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