Трамп не поддержал участие Путина в ближайших встречах G7
России не следует участвовать в саммитах «Большой семерки» (G7) в ближайшее время. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на саммите G7 в Канаде.
Американский лидер подчеркнул, что многое изменилось с момента исключения России из Группы семи. При этом Трамп счёл ошибочным решение об исключении РФ из «Большой восьмерки» (G8) в 2014 году после присоединения Крыма. Он убеждён, что украинского конфликта удалось бы избежать, если бы Москва входила в объединение.
Также Трамп в ходе саммита высказался о присоединении Китая к G7. Глава США подчеркнул, что это не такая плохая идея, однако важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог.
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