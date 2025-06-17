Трамп не поддержал участие Путина в ближайших встречах G7

17 июня 2025, 10:09

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

России не следует участвовать в саммитах «Большой семерки» (G7) в ближайшее время. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на саммите G7 в Канаде.