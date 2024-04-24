В Евросоюзе сообщили об очередном пакете помощи Украине

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Еврокомиссия перевела Украине очередной транш бюджетной помощи в размере 1,5 миллиардов евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.
Отмечается, что этот пакет военной помощи был направлен в рамках программы, согласно которой Евросоюз собирается потратить на поддержку Украины до 50 миллиардов евро до 2027 года.
Также фон дер Ляйен подчеркнула, что выделенная помощь была экстренной, поскольку украинские войска нуждаются в финансировании.
Ранее главы стран и правительств Евросоюза призвали немедленно предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО). В настоящее время большая часть украинских систем уничтожена.
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Также фон дер Ляйен подчеркнула, что выделенная помощь была экстренной, поскольку украинские войска нуждаются в финансировании.
Ранее главы стран и правительств Евросоюза призвали немедленно предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО). В настоящее время большая часть украинских систем уничтожена.
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Анастасия Чинкова