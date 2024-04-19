«Дорога в пропасть»: Рогов придумал название «формуле мира» Зеленского

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал дорогой в пропасть предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира», пишет РИА Новости.
Украинская «формула мира» предложена для урегулирования конфликта с Россией. Как отметил Рогов, западные страны вместе с украинскими властями уже находятся на краю обрыва.
По мнению Рогова, ставка верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля на инициативу президента Незалежной раскрывает намерение Запада разжигать кризис.
Ранее на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной, но не по «формуле мира», предложенной Зеленским.
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По мнению Рогова, ставка верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля на инициативу президента Незалежной раскрывает намерение Запада разжигать кризис.
Ранее на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной, но не по «формуле мира», предложенной Зеленским.
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Алёна Самарева