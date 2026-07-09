«Дешевле купить»: эксперт спрогнозировал дальнейшие действия Трампа в отношении Гренландии

09 июля 2026, 17:37

Обозреватель Вайнер: Трамп с Данией и Гренландией воевать не будет, он их купит

Фото: iStock/gguy44

США не станут воевать с Данией за Гренландию. Вашингтон найдет другой способ договориться. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер.





Ранее издание Politico написало, что союзники США по НАТО столкнулись с жесткой позицией американского лидера Дональда Трампа по ключевым вопросам. Так, он сообщил, что конфликт на Украине не касается Вашингтона, и в очередной раз высказался за переход Гренландии под американский контроль, пишут argumenti.ru.



В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях саммита НАТО заявила журналистам, что Дания будет защищать Гренландию и при необходимости даст США военный отпор.



Тем временем Вайнер в разговоре с Общественной Службой Новостей выразил уверенность, что никакой войны между США и Данией не будет, а Трамп в результате просто купит и Гренландию, и лояльность Копенгагена.





«Зачем Трампу воевать с Данией за Гренландию? Дешевле просто купить. Будет пакетная сделка», — считает эксперт.