«Дешевле купить»: эксперт спрогнозировал дальнейшие действия Трампа в отношении Гренландии
США не станут воевать с Данией за Гренландию. Вашингтон найдет другой способ договориться. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер.
Ранее издание Politico написало, что союзники США по НАТО столкнулись с жесткой позицией американского лидера Дональда Трампа по ключевым вопросам. Так, он сообщил, что конфликт на Украине не касается Вашингтона, и в очередной раз высказался за переход Гренландии под американский контроль, пишут argumenti.ru.
В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях саммита НАТО заявила журналистам, что Дания будет защищать Гренландию и при необходимости даст США военный отпор.
Тем временем Вайнер в разговоре с Общественной Службой Новостей выразил уверенность, что никакой войны между США и Данией не будет, а Трамп в результате просто купит и Гренландию, и лояльность Копенгагена.
«Зачем Трампу воевать с Данией за Гренландию? Дешевле просто купить. Будет пакетная сделка», — считает эксперт.
Он также добавил, что Трамп прибыл на саммит НАТО в Анкару в плохом настроении из-за проигрыша сборной США в матче со сборной Бельгии на Чемпионате мира по футболу. Глава Белого дома был сильно огорчен, заключил Вайнер.