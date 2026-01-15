«Однополярный мир»: Политолог раскрыл, зачем Трампу нужна Гренландия
Политолог Журавлев: Трамп не откажется от Гренландии
Президент США Дональд Трамп не откажется от идеи присоединить Гренландию, вопрос только в том, как это произойдет. Такое мнение выразил директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.
По его словам, эскалация неизбежна, поскольку Трамп постарается идти до конца.
«Вопрос в том, в какой форме эта эскалация будет. В Венесуэле украли одного Мадуро, и вроде бы как решили свои проблемы. А Гренландию как красть? Целиком, вместе с ледником? То есть это вопрос технологии: а что делать-то, собственно? Оккупировать Гренландию войсками, окружить флотом, не впускать и не выпускать никого, как во время Карибского кризиса? Непонятно», — сказал Журавлев Общественной Службе Новостей.
Он отметил, что Трамп хочет завладеть богатыми гренландскими ресурсами. Кроме того, там находятся зарытые американские базы, которые скоро выйдут наружу из-за глобального потепления. Также важно и расположение Гренландии. Если США получит контроль над островом, то сможет контролировать выход из Севморпути, по которому мечтает возить товары Китай, добавил политолог.
Журавлев подчеркнул, что России переход Гренландии к США невыгоден из-за перекрытия Северного морского пути. Кроме того, американская Гренландия станет свидетельством однополярного мира, заключил эксперт.
Тем временем в Гренландию на фоне заявлений Трампа уже прибыли первые военные из европейских стран, пишут argumenti.ru со ссылкой на Bild.
«Военно-транспортный самолет Hercules, принадлежащий датской армии, прибыл прошлой ночью в столицу автономии – город Нуук. На его борту находились как датские военные, так и представители вооруженных сил Франции», — говорится в материале.
Отмечается, что вскоре после этого на остров отправили военных из Германии, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.