«Однополярный мир»: Политолог раскрыл, зачем Трампу нужна Гренландия

15 января 2026, 17:43

Политолог Журавлев: Трамп не откажется от Гренландии

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп не откажется от идеи присоединить Гренландию, вопрос только в том, как это произойдет. Такое мнение выразил директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.





По его словам, эскалация неизбежна, поскольку Трамп постарается идти до конца.





«Вопрос в том, в какой форме эта эскалация будет. В Венесуэле украли одного Мадуро, и вроде бы как решили свои проблемы. А Гренландию как красть? Целиком, вместе с ледником? То есть это вопрос технологии: а что делать-то, собственно? Оккупировать Гренландию войсками, окружить флотом, не впускать и не выпускать никого, как во время Карибского кризиса? Непонятно», — сказал Журавлев Общественной Службе Новостей.

«Военно-транспортный самолет Hercules, принадлежащий датской армии, прибыл прошлой ночью в столицу автономии – город Нуук. На его борту находились как датские военные, так и представители вооруженных сил Франции», — говорится в материале.