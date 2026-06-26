Дания прекратит принимать беженцев призывного возраста с Украины
Дания решила прекратить предоставление убежища мужчинам с Украины в возрасте от 23 до 60 лет. Об этом сообщило издание The Kyiv Independent.
В статье подчеркивается, что новые правила ввели с целью предотвратить попытки украинцев избежать военной службы. Это заявление сделано на фоне пересмотра Европейским Союзом мер временной защиты для граждан Украины.
«Мы сейчас вносим изменения в украинский специальный закон, ведь не предполагалось, что наши правила легализации будут использованы для уклонения от мобилизации», — заявил министр иммиграции Дании Мортен Бедсков.Изменения в законодательстве означают, что граждане, подлежащие мобилизации, больше не смогут получить вид на жительство в Дании. В то же время почти 48 тысяч украинцев смогут продолжать оставаться в стране.