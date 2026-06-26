Дания прекратит принимать беженцев призывного возраста с Украины

26 июня 2026, 02:02

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Дания решила прекратить предоставление убежища мужчинам с Украины в возрасте от 23 до 60 лет. Об этом сообщило издание The Kyiv Independent.





В статье подчеркивается, что новые правила ввели с целью предотвратить попытки украинцев избежать военной службы. Это заявление сделано на фоне пересмотра Европейским Союзом мер временной защиты для граждан Украины.



«Мы сейчас вносим изменения в украинский специальный закон, ведь не предполагалось, что наши правила легализации будут использованы для уклонения от мобилизации», — заявил министр иммиграции Дании Мортен Бедсков.