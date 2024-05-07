«Дешёвки»: Рябков осудил представителей Запада за отказ участвовать в инаугурации Путина

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал «дешёвкой» поведение представителей Запада, которые отказались участвовать в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.
Ранее политик заявил, что приглашение представителей недружественных России государств на инаугурацию является «определенным сигналом» со стороны Москвы.
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00. На ней будут присутствовать российские политики, приглашённые представители власти других государств, звёзды шоу-бизнеса, спортсмены, участники СВО и их семьи.
По итогам президентских выборов Путин набрал 87,28% голосов. Свой пост он будет занимать шесть лет – до 2030 года.
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Церемония инаугурации президента России Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00. На ней будут присутствовать российские политики, приглашённые представители власти других государств, звёзды шоу-бизнеса, спортсмены, участники СВО и их семьи.
По итогам президентских выборов Путин набрал 87,28% голосов. Свой пост он будет занимать шесть лет – до 2030 года.
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Анастасия Чинкова