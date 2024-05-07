Гости ждут начала церемонии инаугурации Путина в Кремле

Фото: сайт Кремля
Гости пребывают на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония начнётся в 12:00.
В обязательном порядке на инаугурации будут присутствовать члены правительства, депутаты Госдумы, сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус, а также другие представители власти. Кроме того, в церемонии примут участие звёзды шоу-бизнеса и спортсмены.
Напомним, что это пятая церемония вступления в должность главы государства в политической карьере Путина. Он одержал победу на президентских выборах, которые прошли 15-17 марта. По их итогам Путин набрал 87,28% голосов. Свой пост он будет занимать шесть лет – до 2030 года.
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В обязательном порядке на инаугурации будут присутствовать члены правительства, депутаты Госдумы, сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус, а также другие представители власти. Кроме того, в церемонии примут участие звёзды шоу-бизнеса и спортсмены.
Напомним, что это пятая церемония вступления в должность главы государства в политической карьере Путина. Он одержал победу на президентских выборах, которые прошли 15-17 марта. По их итогам Путин набрал 87,28% голосов. Свой пост он будет занимать шесть лет – до 2030 года.
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Анастасия Чинкова