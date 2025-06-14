Десятки человек погибли после удара Израиля по городу Шахид Чамран в Иране

14 июня 2025, 11:13

После удара Израиля по иранскому городу Шахид Чамран погибли 60 человек

Фото: iStock/Foremniakowski

В результате обрушения здания после удара Израиля по иранскому городу Шахид Чамран погибли 60 человек. Об этом сообщает национальное телевидение Ирана.