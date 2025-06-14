Десятки человек погибли после удара Израиля по городу Шахид Чамран в Иране
В результате обрушения здания после удара Израиля по иранскому городу Шахид Чамран погибли 60 человек. Об этом сообщает национальное телевидение Ирана.
Отмечается, что последствием удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Шамид Чамран на юго-западе Ирана стало обрушение здания. Под завалами оказались десятки людей.
В настоящее время известно о 60 погибших, среди которых 20 детей.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль приступил к реализации широкомасштабной операции под названием «Восходящей лев», в рамках которой наносятся удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ иранские войска обстреляли израильские города, в том числе крупный Тель-Авив.
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